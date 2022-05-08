Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
4Леандро Кабрера Л. Кабрера
|Защ
|30
|33
|2
|0
|6
|0
|
13Диего Лопес Д. Лопес
|Вра
|40
|32
|0
|0
|3
|0
|
10Серхи Дардер С. Дардер
|Пол
|28
|32
|3
|8
|3
|0
|
3Адрия Педроса А. Педроса
|Защ
|23
|31
|1
|1
|8
|0
|
11Рауль де Томас Р. де Томас
|Нап
|27
|31
|14
|3
|4
|2
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
12
|34
|10
|10
|14
|37:38
|40
|
13
|34
|10
|9
|15
|37:45
|39
|
14
|34
|10
|9
|15
|37:49
|39
|
15
|34
|8
|12
|14
|31:37
|36
|
16
|34
|8
|8
|18
|30:56
|32
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