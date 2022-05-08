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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
4
Леандро Кабрера Л. Кабрера 		Защ 30 33 2 0 6 0
13
Диего Лопес Д. Лопес 		Вра 40 32 0 0 3 0
10
Серхи Дардер С. Дардер 		Пол 28 32 3 8 3 0
3
Адрия Педроса А. Педроса 		Защ 23 31 1 1 8 0
11
Рауль де Томас Р. де Томас 		Нап 27 31 14 3 4 2
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:30
Эспаньол
-:-
Осасуна
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 35 тур
Эспаньол
-
Осасуна
-
Испания. Примера , 35 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Алавес
-:-
Эспаньол
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Алавес
-
Эспаньол
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Эспаньол
-:-
Валенсия
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Эспаньол
-
Валенсия
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Гранада
-:-
Эспаньол
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Гранада
-
Эспаньол
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
12
Сельта
34 10 10 14 37:38 40
13
Эльче
34 10 9 15 37:45 39
14
Эспаньол
34 10 9 15 37:49 39
15
Хетафе
34 8 12 14 31:37 36
16
Мальорка
34 8 8 18 30:56 32
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:15
Реал
4 : 0
Эспаньол
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:15
34 тур
Реал
4
Эспаньол
0
Испания. Примера , 34 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 20:00
Эспаньол
0 : 1
Райо Вальекано
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 20:00
33 тур
Эспаньол
0
Райо Вальекано
1
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 17:15
Атлетико
2 : 1
Эспаньол
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 17:15
32 тур
Атлетико
2
Эспаньол
1
Испания. Примера , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 17:15
Эспаньол
1 : 0
Сельта
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 17:15
31 тур
Эспаньол
1
Сельта
0
Испания. Примера , 31 тур
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 22:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 22:00
30 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
Испания. Примера , 30 тур
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