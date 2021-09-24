Алейш Видаль
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#Алейш Видаль #Барселона #Эспаньол

Игрок «Эспаньола» разорвал ногу до кости. Картонный наколенник не спас

2 часа назад

www. imago-images.de / global look press

Важно: ниже будут кадры с неприятным содержанием. Если вы сильно впечатлительны, то не читайте этот материал.

В матче против «Бетиса» игрок «Эспаньола» Алейш Видаль получил жуткую травму. В него врезался защитник Херман Песселья, разорвав Видалю ногу. Из его ноги даже была видна кость. Брр.

Врачам пришлось наложить 15 швов.

Но Видаль все равно хотел остаться на поле, но все же был заменен. Песселья за грубый фол получил красную карточку. 

Важная деталь травмы Видаля – он играл с картонными наколенниками. Но Видаль и клуб пока не комментировали травму. Неизвестно, сколько он будет восстанавливаться. Но в инстаграме Видаль уже улыбается с перебинтованной ногой.

Инстаграм Алейша Видаля

В том самом матче Видаль забил первый гол. Потом «Бетис» вышел вперед, а сравнял «Эспаньол» в самом конце – на седьмой добавленной минуте, когда Видаля уже не было на поле.

Видаль и раньше получал жуткие травмы. В 2017-м игроком «Барселоны» Видаль вывернул лодыжку, когда его команда побеждала 6:0. 

Видаль лечился три месяца и даже вернулся раньше времени, чтобы сыграть в финале Кубка Испании.

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Вадим Филипов
39 минут назад
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