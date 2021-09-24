Игрок «Эспаньола» разорвал ногу до кости. Картонный наколенник не спас

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В матче против «Бетиса» игрок «Эспаньола» Алейш Видаль получил жуткую травму. В него врезался защитник Херман Песселья, разорвав Видалю ногу. Из его ноги даже была видна кость. Брр.