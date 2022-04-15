«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом

Что нужно знать о поражении «Барселоны»

• Это 12-я попытка «Барсы» выиграть Лигу Европы (тут берем Кубок УЕФА и ЛЕ и не берем Кубок Ярмарок, который она выигрывала в 1960-м и в 1959-м). И снова промах. Сейчас команда остановилась на четвертьфинале. Лучший результат – вылет в полуфинале (такое случалось в 1996-м, 1978-м и 1976-м);

• В этом сезоне только два клуба забивали «Барсе» три мяча на «Камп Ноу» – «Бавария» и «Айнтрахт»;

• «Айнтрахт» во второй раз с сезона-2018/19 выходит в полуфинал Лиги Европы;

• Прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия «Барсы» во всех турнирах (проиграла впервые с января). У «Айнтрахта» же она продлилась до 12 матчей;

• «Барселона» не добирается до финала еврокубка седьмой год подряд;

• «Барсе» не везет дома в еврокубках в последнее время: 8 матчей = 1 победа, 3 ничьих и 4 поражения;

• «Айнтрахт» лишь раз проигрывал испанскому клубу в еврокубках (в финале Кубка европейских чемпионов-1959/60 в матче против «Реала»). Сейчас он продлил беспроигрышную серию против испанских команд до 8 встреч;