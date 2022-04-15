«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом
Астрологи объявили неделю потрясений в еврокубках. 13 апреля «Вильярреал» выстоял в матче против «Баварии» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. 14 апреля «Айнтрахт» на выезде обыграл «Барселону» (3:2) и вышел в полуфинал Лиги Европы.
Иронично, что за час до этого поражения Хави говорил: «Наши фанаты, пришедшие на «Камп Ноу» в этот вечер, могут быть спокойны. Мы выложимся полностью в матче».
Что нужно знать о поражении «Барселоны»
• Это 12-я попытка «Барсы» выиграть Лигу Европы (тут берем Кубок УЕФА и ЛЕ и не берем Кубок Ярмарок, который она выигрывала в 1960-м и в 1959-м). И снова промах. Сейчас команда остановилась на четвертьфинале. Лучший результат – вылет в полуфинале (такое случалось в 1996-м, 1978-м и 1976-м);
• В этом сезоне только два клуба забивали «Барсе» три мяча на «Камп Ноу» – «Бавария» и «Айнтрахт»;
• «Айнтрахт» во второй раз с сезона-2018/19 выходит в полуфинал Лиги Европы;
• Прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия «Барсы» во всех турнирах (проиграла впервые с января). У «Айнтрахта» же она продлилась до 12 матчей;
• «Барселона» не добирается до финала еврокубка седьмой год подряд;
• «Барсе» не везет дома в еврокубках в последнее время: 8 матчей = 1 победа, 3 ничьих и 4 поражения;
• «Айнтрахт» лишь раз проигрывал испанскому клубу в еврокубках (в финале Кубка европейских чемпионов-1959/60 в матче против «Реала»). Сейчас он продлил беспроигрышную серию против испанских команд до 8 встреч;
Три истории вокруг победного «Айнтрахта»
1. Победный мяч забил Филип Костич (у него дубль и ассист в этой встрече). Прошлым летом он провоцировал руководство на свой трансфер в «Лацио» (из-за предметных переговоров с Маурицио Сарри). Весной до этого клубы не могли договориться по цене («Айнтрахт» завышал ценник). Потом «Айнтрахт» устроил цирк.
По информации одного из главных инсайдеров мира Джанлуки Ди Марцио, представитель клуба осознанно дал представителю «Лацио» неправильную электронную почту, чтобы те не смогли связаться по покупке Костича;
2. Видели жест колумбийца Рафаэля Борре после гола? Он указал на 19-й номер на шортах. Это в память о Фредди Ринконе (бывший футболист «Наполи», «Реала» и сборной Колумбии), который пару дней назад погиб в ДТП;
3. «Барселона» по ходу матча объявила, что на «Камп Ноу» на этот матч пришли 79468 фанатов. В этот день в Испанию приехали 30 тысяч фанатов «Айнтрахта». Они заполнили стадион больше, чем на четверть. Из-за этого протестовали фанаты хозяев: гостевая квота на их стадионе составляет всего 5 тысяч. Некоторая часть даже ушла после перерыва и не вернулась до конца матча
Вот, как фаны «Айнтрахта» поддерживали свою команду.
Но сначала они прошли огромной колонной по городу.
И потусили на площади Барселоны вместе с Петер Фишер, президентом любимого клуба.
Сравниваем две команды на наглядных тезисах
- Один из самых простых пунктов. Стоимость состава «Барсы» – 679 млн евро, стоимость состава «Айнтрахта» – 199,05 млн евро;
- Самый дорогой игрок в составе «Барселоны» – Педри. Он стоит 80 млн евро по Transfermarkt. Тот же сайт называет Эван Ндику самым дорогим футболистом «Айнтрахта» (28 млн евро);
- «Барса» занимает второе место в турнирной таблице, «Айнтрахт» – девятое;
- С сезона-1999/00 «Барселона» 23 раза играла в еврокубках, «Айнтрахт» – пять;
- С того же момента «Барса» взяла 35 трофеев. У «Айнтрахта» за тот же промежуток всего два титула.
А вот лучшие кадры этого матча: