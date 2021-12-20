Игрок «Барселоны» Гави не умеет шнуровать бутсы. Всегда бегает с развязанными шнурками – иногда помогают партнеры

Фанаты «Барселоны» постоянно шутят над Гави из-за истории с бутсами. Был такой твит: «Может ли Nike сделать для Гави обувь без шнурков?» Сохранился и прикол с фотографией Гави из детства. Однажды он сделал неудачный кадр вместе с Лионелем Месси. Грусть болельщика: «Гави не может носить наколенники, завязывать шнурки и делать селфи».

На реддите есть кадр момента с одного из ноябрьских матчей, где Гави обнимает Хави. Там отчетливо видны его развязанные шнурки. По регламенту в игре с развязанными бутсами нет ничего запрещенного, но c Гави такое происходит почти в каждом матче. В подборке кадров мелькали даже фото Гави из матчей за сборную: «Почему он так делает?»

В матче против «Эльче» Гави забил дебютный гол за «Барселону». В его контракте с клубом предусмотрены отступные в 50 миллионов евро, но сейчас идут переговоры о новом соглашении. В 17 лет Гави – основной игрок «Барселоны». В сезоне-2021/22 он провел за нее 15 матчей в Примере, хотя параллельно успел выйти на один тайм за «Барселону Б».