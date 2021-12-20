Игрок «Барселоны» Гави не умеет шнуровать бутсы. Всегда бегает с развязанными шнурками – иногда помогают партнеры
17-летний Гави – герой «Барселоны» в игре с «Эльче». Клуб выиграл матч Примеры со счетом 3:2, Гави забил сам и сделал ассист на Нико. После матча в соцсетях снова мелькнул ноябрьский скриншот из инстаграма. На этой фотографии Нико завязывает шнурки на бутсах Гави. Подпись: «Пора бы уже научиться». Да – теперь все снова и снова обсуждают шнурки Гави.
Вокруг этого есть много теорий, но в фанатских аккаунтах «Барселоны» распространяется главная. Гави с детства плохо шнурует бутсы, поэтому иногда просто на это забивает. Он бегает по полю с развязанными шнурками. Каталонское радио публиковало объяснение в твиттере: «Он не знает, как правильно и хорошо их зашнуровывать. Гави привык так играть. Ему все равно».
Журналист Саймон Харт общался с Баско – первым тренером Гави. Тот подтверждал теорию о шнурках: «Обычно, когда у мальчиков развязываются шнурки, они просто останавливаются на поле или уходят на флаг. Гави это не беспокоило – он просто продолжал игру». Сам Гави залил первую фотографию в инстаграм в сентябре 2016-го. Обратите внимание на его левую ногу:
Фанаты «Барселоны» постоянно шутят над Гави из-за истории с бутсами. Был такой твит: «Может ли Nike сделать для Гави обувь без шнурков?» Сохранился и прикол с фотографией Гави из детства. Однажды он сделал неудачный кадр вместе с Лионелем Месси. Грусть болельщика: «Гави не может носить наколенники, завязывать шнурки и делать селфи».
На реддите есть кадр момента с одного из ноябрьских матчей, где Гави обнимает Хави. Там отчетливо видны его развязанные шнурки. По регламенту в игре с развязанными бутсами нет ничего запрещенного, но c Гави такое происходит почти в каждом матче. В подборке кадров мелькали даже фото Гави из матчей за сборную: «Почему он так делает?»
В матче против «Эльче» Гави забил дебютный гол за «Барселону». В его контракте с клубом предусмотрены отступные в 50 миллионов евро, но сейчас идут переговоры о новом соглашении. В 17 лет Гави – основной игрок «Барселоны». В сезоне-2021/22 он провел за нее 15 матчей в Примере, хотя параллельно успел выйти на один тайм за «Барселону Б».
С развязанными шнурками играет не только с Гави. В молодежке «Зенита» была история, когда тренер грозился заменить игрока из-за шнурков. Они постоянно развязывались. Данила Ящук рассказывал: «Мы забили гол, и я попросил ребят встать в круг и прикрыть меня, пока я незаметно поправил шнурки. Стояли ребята действительно долго, изображая, что празднуют».
В американском футболе была знаменитая история квотербека Денарда Робинсона. Он выходил с развязанными шнурками на каждый матч. ESPN даже выпускал отдельное исследование. В нем были неожиданные выводы от аналитика Sport Science Джона Бренкуса. Робинсон так играл всегда – и натренировал стопу. Это давало ему большую силу во время остановок.