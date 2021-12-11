Координатор академии «Барселоны» обвиняется в домогательствах до подростков. Клуб уволил его, но нанимал после подобных обвинений в другой стране

Что за газета ARA? И почему мы должны верить ей?

Это одна из ведущих газет Каталонии. Она не специализируется на спорте. Но запускает обсуждения по спортивным событиям, как только появляется важный или горячий повод (разумеется, связанный со спортом в Каталонии и близлежащих регионах).

ARA стала первым каталонским медиа с системой электронных подписок. Кроме того, правительство Барселоны часто дает ей функционеров на интервью, потому что у ARA репутация медиа, которая не собирает слухи сомнительного качества. Она публикует собственные расследования, на которые, как говорит один из ее основателей Карлес Капдевилья, тратит по несколько месяцев.

Что касается спорта, то ARA одной из первых в Испании сообщила о возвращении Дани Алвеса в «Барселону». Почему нужно доверять газете в теме Бенайжеса? Потому что она ссылается на данные из полиции, а не на собственные инсайды.

Что известно об этом Бенайжесе?

Transfermarkt называет 4 периода работы Бенайжеса в «Барсе»:

1991-2002 – координаторов академии клуба.

2002-2003 – тренер «Барселоны» U18.

2003-2012 – координатор молодежной команды.

2021 – координатор академии «Барселоны».

Transfermarkt фиксирует, что с последнего поста он ушел 2 декабря. ARA уже несколько месяцев ведет расследование по делу Бенайжеса. «Барселона» узнала о нем 2 декабря – в этот же день она рассталась с Бенайжесом.

Весной он вернулся в клуб после приглашения президента Жоана Лапорты. Тот занял пост и пригласил Бенайжеса, с которым был в хороших отношениях. В 2007 году Лапорта говорил: «Это один из самых профессиональных людей на свете. Он думает о «Барсе» и ее развитии. Благодаря Альберту школа «Барселоны» выпускает много талантливых игроков».

Ситуация сейчас – не единственный постыдный эпизод в карьере Бенайжеса. Между периодами в «Барселоне» он работал в «Аль-Васл», «Чивасе», «Кибао» и «Виссел Кобе». «Чивасу» он посвятил меньше трех месяцев. Почему? Потому что был уволен после жалоб родителей: те рассказывали, что Бенайжес домогался до детей. El Mundo Deportivo пишет, что Бенайжес обязал детей принимать душ после игр и тренировок в раздевалках, но не дома. Когда они мылись, он заходил к ним и смотрел. Некоторых мальчиков он просил сбривать лобковые волосы, потому что они «вредят при некоторых упражнениях».

Инициатором увольнения Бенайжеса из «Чиваса» была жена президента клуба Хорхе Вергары – она лично общалась с семьями пострадавших детей.