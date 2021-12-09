«Барса» мокнет под снегом, сидит на холодном газоне, грустно ковыляет по полю, обнимается с Левандовски – это вылет из группы ЛЧ впервые за 21 год

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» играла на выезде с «Баварией». И эта встреча была гиперважной для «Барсы», поскольку в ней решалось ее дальнейшее участие в Лиге чемпионов. В случае победы «Барселона» попала бы в плей-офф ЛЧ.

Но «Бавария» вынесла ее 3:0. И этот матч стал настоящей депрессией для «Барсы» (которая усиливалась на фоне падающего снега и пустых трибун). Собираем все поводы погрустить.

💧«Барселона» продлила безвыигрышную серию во встречах с «Баварией» до 4 встреч подряд (все – поражения). Общий счет в этих матчах – 17:4 в пользу «Баварии».