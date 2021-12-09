«Барса» мокнет под снегом, сидит на холодном газоне, грустно ковыляет по полю, обнимается с Левандовски – это вылет из группы ЛЧ впервые за 21 год
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» играла на выезде с «Баварией». И эта встреча была гиперважной для «Барсы», поскольку в ней решалось ее дальнейшее участие в Лиге чемпионов. В случае победы «Барселона» попала бы в плей-офф ЛЧ.
Но «Бавария» вынесла ее 3:0. И этот матч стал настоящей депрессией для «Барсы» (которая усиливалась на фоне падающего снега и пустых трибун). Собираем все поводы погрустить.
💧«Барселона» продлила безвыигрышную серию во встречах с «Баварией» до 4 встреч подряд (все – поражения). Общий счет в этих матчах – 17:4 в пользу «Баварии».
💧Под конец первого тайма «Барселона» проигрывала 0:2, и в этом случае ее попадание в плей-офф ЛЧ зависело от победы киевского «Динамо» над «Бенфикой». Но «Бенфика» уже побеждала на тот момент 2:0.
💧Травма Жорди Альбы. Он (как всегда) незаменим для «Барсы» в этом сезоне. Из 16 матчей Примеры он провел 14 – и все без замены. В ЛЧ отыграл 4 встречи. А в пятой травмировался: ушел с поля уже на 31-й минуте.
К концу матча определенный дискомфорт был у Мингесы и Депая
💧Локальная неудача: нашла игрока, против которого у клуба худшая статистика. Это Томас Мюллер. Всего он забил во всех встречах против «Барселоны» 17 голов – не один игрок не смог больше.
💧А вот странный и очень болезненный путь «Барселоны» в последних розыгрышах ЛЧ:
💧Логичный вылет из Лиги чемпионов. После 6 туров группового этапа у «Барсы» семь очков и третья строчка. Весной она сыграет в плей-офф Лиги Европы. Давайте зафиксируем: «Барселона» впервые за 18 лет сыграет в Лиге Европы. В последний раз такое случилось в сезоне-2003/04.
Все из-за результатов в Примере в сезоне до этого. «Барса» заняла шестую строчку и попала в 1/64 финала Кубка УЕФА (то есть вообще не участвовала в ЛЧ). Но остановился клуб очень рано – всего лишь в 1/8 финала, где ее перешагнул «Селтик» (победа 1:0). Франк Райкард, тренировавший в том сезоне «Барселону», говорил:
«В этом нет никакой трагедии. Мы не настраивались на победу в этом турнире. Да, участвовали, но сосредоточились на внутренних соревнованиях. Просто мы хотели попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона – свою задачу мы выполнили.
Кстати, через четыре месяца в основе дебютировал Лионель Месси. В этом же году родился Гави.
💧Впервые с сезона-2000/01 не прошла групповой этап Лиги чемпионов. Тогда она попала в группу с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем» и заняла третью строчку (зато дошла до полуфинала Кубок УЕФА).
Спустя 21 год ужас «Барселоны» повторяется снова. Эмоции:
Хави:
Игроки:
Хотя Клеман Лангле не особо расстроился и даже улыбался.
Страшный твит:
Реакции:
- Араухо: «Мы опозорились. У соперника были возможности забить еще».
- Бускетс: «Нам больно от происходящих событий. Мы сделали шаг назад. Но мы вернемся сильнее».
- Хави: «Больно и очень обидно. Мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию в ближайшем будущем».