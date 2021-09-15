Выражение лица Альбы – самый обсуждаемый момент матча «Барселоны». У него были проблемы с желудком, а потом и травма
«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» (0:3) в матче Лиги чемпионов. Мы подробно рассказывали о самом матче в отдельном материале. Одним из важных персонажей внутри игры был Жорди Альба. Он отыграл 74 минуты. Ушел с поля, когда «Барселона» уже проигрывала со счетом 0:2. Под конец игры команда пропустила третий мяч, но Альба смотрел за этим на скамейке. Вот с таким лицом:
Это выражение лица стало главным моментом всего матча. Были и мемы, хотя Альба в тот момент явно чувствовал себя очень плохо:
«Я подумал, что Жорди Альба умер».
«Жорди Альба больше не хочет страдать».
«Прямо сейчас Жорди Альба – это мое желание жить».
Альба стал героем даже в момент поражения «Барселоны». За сутки до игры у Альбы поднялась температура, была сильная рвота. Поэтому перед матчем с «Баварией» он не тренировался. Тренер «Барселоны» Куман не имел нормальной альтернативы на его позицию, поэтому все равно выпустил Альбу на матч Лиги чемпионов.
Там Альба боролся до самого ухода на скамейку. Потом у него возникли проблемы с подколенным сухожилием. Вместо Альбы на замену вышел 17-летний защитник Алехандро Бальде. До этого он играл только в составе «Барсы Б», но летом привлекался к основному составу на предсезонных матчах. На следующий день «Барселона» подтвердила травму Альбы.
Журналист Колин Миллар писал, что у Альбы перед игрой были именно сильные боли в желудке. Температура – дополнение к ним. Куман на пресс-конференции рассказывал, что у его «Барселоны» сейчас очень много травмированных игроков. Отдельно сказал и по Альбе: «Ночью у него поднялась температура».
До матча с «Баварией» у Альбы уже были проблемы с травмами. В начале сентября он пропустил две игры сборной Испании, хотя перед этим отбегал полный матч против Швеции (1:2). Тогда причиной тоже называлась травма, но в «Барселоне» Альба быстро вернулся в общую группу. Если бы не начавшиеся проблемы с желудком, он был бы полностью готов к «Баварии».
В этом сезоне Альба сыграл за «Барселону» в трех играх Примеры и сделал там один результативный пас. В чемпионате Испании «Барселона» пока провела только эти же три матча, в которых набрала семь очков. Старт внутреннего сезона получился удачным по результатам, хотя из-за финансовых проблем клуб потерял Месси и Гризманна.
Жорди Альба – один из четырех капитанов «Барселоны». Эту роль сейчас исполняют Бускетс, Пике, Роберто и Альба. Сам Альба играет за «Барселону» c 2012 года: тогда пришел из «Валенсии». В 2019-м он говорил, что большим количеством выигранных титулов «Барселона» избаловала людей. В «Барселоне» 32-летний Альба взял уже 16 трофеев.
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