Выражение лица Альбы – самый обсуждаемый момент матча «Барселоны». У него были проблемы с желудком, а потом и травма

Альба стал героем даже в момент поражения «Барселоны». За сутки до игры у Альбы поднялась температура, была сильная рвота. Поэтому перед матчем с «Баварией» он не тренировался. Тренер «Барселоны» Куман не имел нормальной альтернативы на его позицию, поэтому все равно выпустил Альбу на матч Лиги чемпионов.

Там Альба боролся до самого ухода на скамейку. Потом у него возникли проблемы с подколенным сухожилием. Вместо Альбы на замену вышел 17-летний защитник Алехандро Бальде. До этого он играл только в составе «Барсы Б», но летом привлекался к основному составу на предсезонных матчах. На следующий день «Барселона» подтвердила травму Альбы.

Журналист Колин Миллар писал, что у Альбы перед игрой были именно сильные боли в желудке. Температура – дополнение к ним. Куман на пресс-конференции рассказывал, что у его «Барселоны» сейчас очень много травмированных игроков. Отдельно сказал и по Альбе: «Ночью у него поднялась температура».