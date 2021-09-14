Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед

Роналду красиво залетел в Лигу чемпионов с «МЮ»: помог пострадавшему охраннику, повторил рекорд по матчам в турнире и снова забил

вчера, 20:34
Михаил Морозов

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов играл на выезде против «Янг Бойз». Криштиану Роналду – главная звезда, как и ожидалось. В самом начале это стало ясно уже по трем причинам.

Первая – Роналду на разминке перед матчем подбежал к охраннику узнать, все ли у него в порядке. Поинтересоваться стоило – человеку сильно досталось мячом по голове.

Второй момент. Роналду вышел в основе и сразу же догнал Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов, теперь у них по 177. Это 19-й сезон для Роналду в ЛЧ.

Домашняя игра против «Вильярреала» во втором туре ЛЧ сделает Роналду рекордсменом по играм в этом турнире.

Третий момент – гол уже на 13-й минуте. Символично, что именно Роналду забил первый гол всего группового этапа нового сезона. Он замкнул подачу Бруну Фернандеша – так «МЮ» повел в счете. Для Роналду это был 135-й гол в ЛЧ.

Кстати, он и раньше забивал первый гол всего группового этапа – было это в 2009 году в игре «Реала» и «Цюриха».

Правда, через 20 минут «МЮ» нажил себе проблемы – Ван-Бисакка был удален после того, как наступил сопернику на ногу.

Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Нгамале 66
Сибачо 90
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 13
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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