Роналду красиво залетел в Лигу чемпионов с «МЮ»: помог пострадавшему охраннику, повторил рекорд по матчам в турнире и снова забил

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов играл на выезде против «Янг Бойз». Криштиану Роналду – главная звезда, как и ожидалось. В самом начале это стало ясно уже по трем причинам.

Первая – Роналду на разминке перед матчем подбежал к охраннику узнать, все ли у него в порядке. Поинтересоваться стоило – человеку сильно досталось мячом по голове.