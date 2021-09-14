Роналду красиво залетел в Лигу чемпионов с «МЮ»: помог пострадавшему охраннику, повторил рекорд по матчам в турнире и снова забил
«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов играл на выезде против «Янг Бойз». Криштиану Роналду – главная звезда, как и ожидалось. В самом начале это стало ясно уже по трем причинам.
Первая – Роналду на разминке перед матчем подбежал к охраннику узнать, все ли у него в порядке. Поинтересоваться стоило – человеку сильно досталось мячом по голове.
Второй момент. Роналду вышел в основе и сразу же догнал Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов, теперь у них по 177. Это 19-й сезон для Роналду в ЛЧ.
Домашняя игра против «Вильярреала» во втором туре ЛЧ сделает Роналду рекордсменом по играм в этом турнире.
Третий момент – гол уже на 13-й минуте. Символично, что именно Роналду забил первый гол всего группового этапа нового сезона. Он замкнул подачу Бруну Фернандеша – так «МЮ» повел в счете. Для Роналду это был 135-й гол в ЛЧ.
Кстати, он и раньше забивал первый гол всего группового этапа – было это в 2009 году в игре «Реала» и «Цюриха».
Правда, через 20 минут «МЮ» нажил себе проблемы – Ван-Бисакка был удален после того, как наступил сопернику на ногу.