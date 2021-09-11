Первый матч Роналду после возвращения в «МЮ». Мама плакала на трибуне, над полем летал самолет с лозунгом про дело об изнасиловании
«Манчестер Юнайтед» до дебюта Криштиану Роналду имел семь очков за три матча. «Ньюкасл» считался аутсайдером (одно очко). Криштиану Роналду перешел в «МЮ» перед паузой на матчи сборных, поэтому еще не попадал даже в заявку. На матч с «Ньюкаслом» Сульшер поставил Роналду в стартовый состав. Он анонсировал его появление еще за сутки до игры.
Фанаты «МЮ» пришли на «Олд Траффорд» не просто в красном – все переодевались в футболки с фамилией Роналду и его седьмым номером. «Манчестер Юнайтед» даже рассказывал об их активности в нескольких твитах. Сам Роналду тоже нагнетал в соцсетях: «В том же месте. С тем же духом. Новое приключение. Поехали, дьяволы!»
В первом тайме игры с «Ньюкаслом» Роналду был максимально активным. Он пробил по воротам пять раз, показал 71% точных передач и сделал 30 касаний мяча. На поле Роналду постоянно обыгрывался с Бруну. «МЮ» показал лучший твит матча после гола Роналду. Он воспользовался ошибкой вратаря Вудмана и добил мяч в пустые ворота. Так впервые забил после возвращения.
Реакция клуба:
Гол Роналду стал событием для всей АПЛ. По первым таймам там вырисовывался скучный день:
Фанатка «МЮ» сидела недалеко от мамы Роналду. И засняла ее реакцию после гола сына:
Премьер-лига ждала нового гола Роналду 12 лет и 124 дня.
Во втором тайме Криштиану Роналду забил еще раз. Снова не обошлось без участия вратаря Вудмана. Теперь Роналду завершал быструю атаку «МЮ». Он пробил в сторону вратаря, а тот пропустил мяч под собой. Впечатления фанатов «Ньюкасла»: «Можно точно сказать, что Вудман не будет вспоминать этот день с наслаждением».
Выход Криштиану Роналду против «Ньюкасла» означал, что за два месяца он сыграет в двух разных чемпионатах. За «Ювентус» он успел выйти на замену в игре с «Удинезе», но там результативных действий не показал. Дебют Роналду в стартовом составе после возвращения в «МЮ» накладывался на потенциальный выход Лионеля Месси. Но тот не попал в заявку «ПСЖ».
Между двумя дебютами Роналду за «МЮ» прошло больше 18 лет. В 2009 году был его последний гол за прошлый приход в «Манчестер Юнайтед». Тогда он забил со штрафного в ворота «Ман Сити», а через месяц уехал в «Реал». В «Реале» Роналду играл вместе с Вараном, но сам потом ушел в «Ювентус». Этим летом они оба перешли в «МЮ» – и там объединились.
Таким был первый матч Криштиану Роналду после возвращения в «МЮ»:
За пределами поля тоже было интересно. Над стадионом пролетел самолет с баннером в поддержку Кэтрин Майорги. Она обвиняла Роналду в изнасиловании.
За «МЮ» в этой игре долго забивали только португальцы, но в добавленное время отличился Лингард (он уже давно восхищается Роналду). Роналду к тому моменту стал самым возрастным автором дубля в АПЛ (36 лет, 218 дней) после Грэма Александра, который забивал за «Бернли» в 2010-м. За второй тайм Роналду нанес еще один удар и подправил общую точность пасов – 87%.
Все события игры: