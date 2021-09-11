Первый матч Роналду после возвращения в «МЮ». Мама плакала на трибуне, над полем летал самолет с лозунгом про дело об изнасиловании

«Манчестер Юнайтед» до дебюта Криштиану Роналду имел семь очков за три матча. «Ньюкасл» считался аутсайдером (одно очко). Криштиану Роналду перешел в «МЮ» перед паузой на матчи сборных, поэтому еще не попадал даже в заявку. На матч с «Ньюкаслом» Сульшер поставил Роналду в стартовый состав. Он анонсировал его появление еще за сутки до игры.

Фанаты «МЮ» пришли на «Олд Траффорд» не просто в красном – все переодевались в футболки с фамилией Роналду и его седьмым номером. «Манчестер Юнайтед» даже рассказывал об их активности в нескольких твитах. Сам Роналду тоже нагнетал в соцсетях: «В том же месте. С тем же духом. Новое приключение. Поехали, дьяволы!»

В первом тайме игры с «Ньюкаслом» Роналду был максимально активным. Он пробил по воротам пять раз, показал 71% точных передач и сделал 30 касаний мяча. На поле Роналду постоянно обыгрывался с Бруну. «МЮ» показал лучший твит матча после гола Роналду. Он воспользовался ошибкой вратаря Вудмана и добил мяч в пустые ворота. Так впервые забил после возвращения.

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