Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Ман Юнайтед» анонсировал выход Роналду на поле 11 сентября. Это будет его дебют после возвращения

вчера, 17:33

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» 11 сентября. Накануне матча Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков.

Одним из главных вопросов был возможный дебют Криштиану Роналду после возвращения в «Юнайтед». Сульшер подтвердил, что Роналду появится на поле «в какой-то момент».

  • Роналду провел предсезонную подготовку с «Ювентусом» и начал с ним сезон. Но в конце августа ушел в «Манчестер Юнайтед».
  • Из-за перерыва на матчи сборных он впервые тренировался с клубом 7 сентября. Сульшер сказал, что Роналду провел в «МЮ» «хорошую неделю».

Это будет первый матч Роналду за «Ман Юнайтед» с 2009 года. Он выступал за клуб шесть лет, трижды выиграл с ним чемпионат Англии, по одному разу Кубок и Лигу чемпионов.

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Источник:
сайт «Манчестер Юнайтед»
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