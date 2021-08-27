Сульшер возил Роналду по магазинам, помогал с финтами и языком. А тот респектовал за интеллект на поле

Сульшер застал первое время Роналду в «МЮ»: помогал ему с адаптацией и даже возил на шоппинг

2003 год. Криштиану Роналду только перешел в «Манчестер Юнайтед». Уле-Гуннар Сульшер же проводил за клуб уже шестой сезон. Его слова про молодого Роналду:

«Фергюсон представил Криштиану команде. Он был очень скромным, смотрел в землю и тихо говорил. Он волновался, но мы были старше и понимали его состояние. Фергюсон попросил нас присмотреть за ним. На какое-то время игроки стали его лучшими друзьями. Я не был лучшим другом Роналду, но иногда помогал ему».

Истории про помощь Сульшера Роналду:

• Через своего агента нашел ему репетитора по английскому. Через полгода Роналду уже свободно общался на английском.

• Возил по Манчестеру, показывал город, торговые центры. Интервью из 2017-го: «Это сейчас Роналду модный парень с шикарной прической и красивыми белыми зубами. В 2003-м Рио [Фердинанд] спросил у него, на какой ферме он одевается. Криштиану не подал виду, что обиделся. Но я видел это. Через год он уже понимал жесткий юмор команды».

• В тот момент с Роналду возились все футболисты, но больше всех – Руни и Сульшер. С Руни Роналду тренировал силовую борьбу. Сульшер же общался с ним по поводу тактике и установок Фергюсона.

«Криштиану впитывал все, словно губка. А еще он тренировался, тренировался и тренировался. Он отработал на тренировке, а потом шел в зал и в бассейн. Я смотрел на него и понимал: я не делал и половины той работы, которую делает он.

Без преувеличения: это величайший игрок, с которым я когда-либо играл. Тогда я это не понимал еще. Но мы, старые игроки, смотрели и восхищались его упорством».

Кстати, на пару они сотворили только один гол вместе. 2006-й. Матч против «Рединга» на «Олд Траффорд». Роналду в тот момент ассистировал на Сульшера.