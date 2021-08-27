Сульшер возил Роналду по магазинам, помогал с финтами и языком. А тот респектовал за интеллект на поле
Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед». Похоже, этому камбэку больше всех рад прямо сейчас Уле-Гуннар Сульшер. Еще весной Сульшер говорил:
«Есть несколько футболистов, с которыми я играл и которых хотел бы иметь в составе сейчас. Я бы очень хотел иметь Роя Кина, хотя я не уверен, что смог бы с ним справиться. Также я играл вместе с Криштиану Роналду. Он и Лионель Месси были лучшими игроками в мире на протяжении последних десяти-пятнадцати лет. Так что я бы обязательно взял Криштиану в свою команду».
Сейчас они воссоединяются там, где все начиналось.
Сульшер застал первое время Роналду в «МЮ»: помогал ему с адаптацией и даже возил на шоппинг
2003 год. Криштиану Роналду только перешел в «Манчестер Юнайтед». Уле-Гуннар Сульшер же проводил за клуб уже шестой сезон. Его слова про молодого Роналду:
«Фергюсон представил Криштиану команде. Он был очень скромным, смотрел в землю и тихо говорил. Он волновался, но мы были старше и понимали его состояние. Фергюсон попросил нас присмотреть за ним. На какое-то время игроки стали его лучшими друзьями. Я не был лучшим другом Роналду, но иногда помогал ему».
Истории про помощь Сульшера Роналду:
• Через своего агента нашел ему репетитора по английскому. Через полгода Роналду уже свободно общался на английском.
• Возил по Манчестеру, показывал город, торговые центры. Интервью из 2017-го: «Это сейчас Роналду модный парень с шикарной прической и красивыми белыми зубами. В 2003-м Рио [Фердинанд] спросил у него, на какой ферме он одевается. Криштиану не подал виду, что обиделся. Но я видел это. Через год он уже понимал жесткий юмор команды».
• В тот момент с Роналду возились все футболисты, но больше всех – Руни и Сульшер. С Руни Роналду тренировал силовую борьбу. Сульшер же общался с ним по поводу тактике и установок Фергюсона.
«Криштиану впитывал все, словно губка. А еще он тренировался, тренировался и тренировался. Он отработал на тренировке, а потом шел в зал и в бассейн. Я смотрел на него и понимал: я не делал и половины той работы, которую делает он.
Без преувеличения: это величайший игрок, с которым я когда-либо играл. Тогда я это не понимал еще. Но мы, старые игроки, смотрели и восхищались его упорством».
Кстати, на пару они сотворили только один гол вместе. 2006-й. Матч против «Рединга» на «Олд Траффорд». Роналду в тот момент ассистировал на Сульшера.
Роналду застал раннего Сульшера-тренера: тот работал над его техникой
В этом пункте – перевод монолога Сульшера для официального сайта «Манчестер Юнайтед». Он ушел из футбола в 2007-м, когда травмы в конец доконали его. Первое время Сульшер работал с нападающими. Об этом рассказывал:
«Я стал тренером, поэтому попытался научить их некоторым вещам.
Я думаю, что у меня больше знаний, чем у большинства, чтобы максимально реализовать возможности. Я никогда не был самым быстрым, самым сильным или высоким, поэтому мне нужно было быть самым умным.
Каждый раз, когда Уэйн или Криштиану уводили мяч в сторону, потом пробрасывали его между ног защитнику, а вратарь просто тормозил, я толкал своих детей и говорил: «Твой папа их этому научил!»
Что Роналду говорил о Сульшере
💬 «Над ним все смеялись: «Ты выглядишь как ребенок». У Уле действительно была детская улыбка. Но когда его глаза горели, я боялся».
💬 «В команде я был самым техничным. И Уле даже говорил, что завидует мне. Но я тоже завидовал ему немного. Я видел, как он работает с мячом. В «Манчестер Юнайтед» было много техничных футболистов, но не было никого умнее Уле. Один пас – игра обострена до предела. Это главная фишка Сульшера».
💬 «Мы встретились на отдыхе, когда я уже играл за «Реал», а он тренировал: поговорили, я рассказал про жизнь в Мадриде. Он тогда сказал: «Сколько бы ты не стоил и где бы ни был, твой дом – «Манчестер Юнайтед». Мы оба тогда посмеялись, но он был прав: я никогда не забуду вклад «МЮ» в мою карьеру».
💬 Когда Сульшер стал тренером «Манчестер Юнайтед», Роналду сказал: «Всегда это знал. Я с первой минуты рядом с Уле понимал, что из него получится сильный тренер. Мечты сбываются – он всегда хотел тренировать «МЮ». Я рад за моего друга».