Уле-Гуннар Сульшер

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Футбол
Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея. До него был ирландец Фрэнк О’Фаррелл в 1972 году
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
Сульшер трижды побеждал «Манчестер Сити» на его поле – это рекорд «Ман Юнайтед»
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
В Кубке Англии «МЮ» забил пять голов за тайм. В АПЛ команда дважды проиграла с сухим счетом
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни
#Манчестер Юнайтед
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Материалы
Добрая и необычная идея «МЮ» – поговорить на видео с только что уволенным Сульшером. Он даже всплакнул
#Уле-Гуннар Сульшер
Что хорошего было с «МЮ» при Сульшере
#Уле-Гуннар Сульшер
«We lose 7-1». Как соцсети «Спартака» и «МЮ» реагируют на кошмар: тишина, сухость и гифка с Томом и Джерри
#Спартак
Сульшер говорит, что его в детстве учили не глотать жвачку. Это и правда хоть немного опасно?
#мир
Сульшер возил Роналду по магазинам, помогал с финтами и языком. А тот респектовал за интеллект на поле
#Криштиану Роналду
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
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