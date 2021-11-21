Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея. До него был ирландец Фрэнк О’Фаррелл в 1972 году

21 ноября после почти трех лет сотрудничества «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера. За это время он провел 168 матчей (92 победы, 35 ничьих и 41 поражение), но не выиграл ни один трофей.

В последний раз ни одного трофея в «Манчестер Юнайтед» как тренер не взял Фрэнк О’Фаррелл в сезоне-1971/72.

Кубковая статистика с того момента: