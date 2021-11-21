Уле-Гуннар Сульшер
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея. До него был ирландец Фрэнк О’Фаррелл в 1972 году
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21 ноября после почти трех лет сотрудничества «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера. За это время он провел 168 матчей (92 победы, 35 ничьих и 41 поражение), но не выиграл ни один трофей.
В последний раз ни одного трофея в «Манчестер Юнайтед» как тренер не взял Фрэнк О’Фаррелл в сезоне-1971/72.
Кубковая статистика с того момента:
- О’Фаррелл – 0.
- Томми Дохерти – 2.
- Дейв Секстон – 1.
- Рон Аткинсон – 3.
- Алекс Фергюсон – 38.
- Дэвид Мойес – 1.
- Луи ван Гал – 1.
- Жозе Моуринью – 3.
- Сульшер – 0.
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