Уле-Гуннар Сульшер
АПЛ
Манчестер Юнайтед
#Уле-Гуннар Сульшер #АПЛ #Манчестер Юнайтед
Поделиться:

Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея. До него был ирландец Фрэнк О’Фаррелл в 1972 году

0

21 ноября после почти трех лет сотрудничества «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера. За это время он провел 168 матчей (92 победы, 35 ничьих и 41 поражение), но не выиграл ни один трофей.

В последний раз ни одного трофея в «Манчестер Юнайтед» как тренер не взял Фрэнк О’Фаррелл в сезоне-1971/72.

Кубковая статистика с того момента:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уле-Гуннар Сульшер
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед