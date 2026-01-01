Уле-Гуннар Сульшер

Лента
Материалы
Новости
Добрая и необычная идея «МЮ» – поговорить на видео с только что уволенным Сульшером. Он даже всплакнул
#Уле-Гуннар Сульшер
Что хорошего было с «МЮ» при Сульшере
#Уле-Гуннар Сульшер
«We lose 7-1». Как соцсети «Спартака» и «МЮ» реагируют на кошмар: тишина, сухость и гифка с Томом и Джерри
#Спартак
Сульшер говорит, что его в детстве учили не глотать жвачку. Это и правда хоть немного опасно?
#мир
Сульшер возил Роналду по магазинам, помогал с финтами и языком. А тот респектовал за интеллект на поле
#Криштиану Роналду
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
«ПСЖ» и «МЮ» лидируют, но могут не попасть в плей-офф ЛЧ. Все расклады на группу H
#Лига чемпионов
Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов
#Манчестер Юнайтед
Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты
#Хуан Мата
Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
2
#Криштиану Роналду
2
Идеальный бомбардир – это Гринвуд из «МЮ». Ломает систему ожидаемых голов и бьет с обеих ног
1
#Мэйсон Гринвуд
1
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Сульшер первым в Англии сделал шесть замен в матче. До этого он был первым, кто сделал пять замен
#Манчестер Юнайтед
Английский блогер спародировал тренеров АПЛ (Моуринью, Гвардиола, Клопп и другие). Это очень смешно!
#АПЛ
На тренировке «МЮ» повторили гол Сульшера из финала ЛЧ. Все чуть не закончилось травмой
#Уле-Гуннар Сульшер
Сульшер подписал контракт – и «МЮ» посыпался
#Уле-Гуннар Сульшер