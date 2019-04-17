Уле-Гуннар Сульшер
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#Уле-Гуннар Сульшер #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед

Сульшер подписал контракт – и «МЮ» посыпался

17 апреля 2019, 00:07

После шумного и радостного камбэка в 1/8 финала ЛЧ над «ПСЖ» у «Манчестер Юнайтед» все испортилось. С тех пор команда провела семь игр во всех турнирах – и это был кошмарный отрезок.

• Из 8 последних матчей во всех турнирах они проиграли 6.  

• Вылетели из Кубка, из ЛЧ и отдалились от топ-4 АПЛ (было отставание в три очка, оно может вырасти)

• За месяц их по два раз обыграли «Барса» и «Вулверхэмптон».  

• Пять подряд гостевых поражений (во всех турнирах). Такого не случалось с 1999-го.

• Во всех восьми матчах пропускали голы. 

• Отрицательная разница голов: 6-16

Драма этого черного отрезка в том, что в самом начале серии клуб подписал полноценный тренерский контракт с Уле-Гуннаром Сульшером. На три года. Для этого «МЮ» даже заплатил норвежскому «Мольде», с которым у Сульшера действовал контракт, миллион фунтов.

Полтора месяца назад мы выпускали про «МЮ» совсем другие посты:
Лингард визжал как девчонка, празднуя победу «МЮ». Ультразвук для ваших ушей
У Лукаку шесть голов за неделю. Он сбросил мышцы, сел на диету, нанял домой личного повара из Парижа
«Самое время есть свое дерьмо». Весь «ПСЖ» расстраивается из-за вылета
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