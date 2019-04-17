Сульшер подписал контракт – и «МЮ» посыпался

После шумного и радостного камбэка в 1/8 финала ЛЧ над «ПСЖ» у «Манчестер Юнайтед» все испортилось. С тех пор команда провела семь игр во всех турнирах – и это был кошмарный отрезок.

• Из 8 последних матчей во всех турнирах они проиграли 6.

• Вылетели из Кубка, из ЛЧ и отдалились от топ-4 АПЛ (было отставание в три очка, оно может вырасти)

• За месяц их по два раз обыграли «Барса» и «Вулверхэмптон».

• Пять подряд гостевых поражений (во всех турнирах). Такого не случалось с 1999-го.

• Во всех восьми матчах пропускали голы.

• Отрицательная разница голов: 6-16