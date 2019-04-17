Сульшер подписал контракт – и «МЮ» посыпался
После шумного и радостного камбэка в 1/8 финала ЛЧ над «ПСЖ» у «Манчестер Юнайтед» все испортилось. С тех пор команда провела семь игр во всех турнирах – и это был кошмарный отрезок.
• Из 8 последних матчей во всех турнирах они проиграли 6.
• Вылетели из Кубка, из ЛЧ и отдалились от топ-4 АПЛ (было отставание в три очка, оно может вырасти)
• За месяц их по два раз обыграли «Барса» и «Вулверхэмптон».
• Пять подряд гостевых поражений (во всех турнирах). Такого не случалось с 1999-го.
• Во всех восьми матчах пропускали голы.
• Отрицательная разница голов: 6-16
Драма этого черного отрезка в том, что в самом начале серии клуб подписал полноценный тренерский контракт с Уле-Гуннаром Сульшером. На три года. Для этого «МЮ» даже заплатил норвежскому «Мольде», с которым у Сульшера действовал контракт, миллион фунтов.