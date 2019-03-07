Джесси Лингард
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Манчестер Юнайтед
Лингард визжал как девчонка, празднуя победу «МЮ». Ультразвук для ваших ушей
07 марта 2019, 15:32
Вчера «МЮ» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов. И, наверное, больше всех с этой победе радовался Джесси Лингард. Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в твиттере выпустил ролик с его бешеной реакцией. Только послушайте этот визг!
Лингард пропускал этот матч из-за травмы, которую получил в эпичном матче против «Ливерпуля». Для тех, кто не знает: в той встрече Сульшер поменял троих игроков в первом тайме из-за того, что они получили повреждения. Лингард был одним из них.
Полузащитник пропустил игру с «Кристал Пэлас» и не поехал в Париж на матч с «ПСЖ». Праздновал же он так, будто сам забил победный гол в ворота Буффона. Кстати, после победы он лично связался с Рэшфордом и поздравил его с забитым голом.
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