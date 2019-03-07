Лингард визжал как девчонка, празднуя победу «МЮ». Ультразвук для ваших ушей

Лингард пропускал этот матч из-за травмы, которую получил в эпичном матче против «Ливерпуля». Для тех, кто не знает: в той встрече Сульшер поменял троих игроков в первом тайме из-за того, что они получили повреждения. Лингард был одним из них.

Полузащитник пропустил игру с «Кристал Пэлас» и не поехал в Париж на матч с «ПСЖ». Праздновал же он так, будто сам забил победный гол в ворота Буффона. Кстати, после победы он лично связался с Рэшфордом и поздравил его с забитым голом.