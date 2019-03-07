Джесси Лингард
Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джесси Лингард #Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Юнайтед

Лингард визжал как девчонка, празднуя победу «МЮ». Ультразвук для ваших ушей

07 марта 2019, 15:32

Вчера «МЮ» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов. И, наверное, больше всех с этой победе радовался Джесси Лингард. Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в твиттере выпустил ролик с его бешеной реакцией. Только послушайте этот визг!

Лингард пропускал этот матч из-за травмы, которую получил в эпичном матче против «Ливерпуля». Для тех, кто не знает: в той встрече Сульшер поменял троих игроков в первом тайме из-за того, что они получили повреждения. Лингард был одним из них.

Полузащитник пропустил игру с «Кристал Пэлас» и не поехал в Париж на матч с «ПСЖ». Праздновал же он так, будто сам забил победный гол в ворота Буффона. Кстати, после победы он лично связался с Рэшфордом и поздравил его с забитым голом.

Все фото: Global Look Press
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джесси Лингард
#Лига чемпионов
#ПСЖ
#Манчестер Юнайтед