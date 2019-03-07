«Самое время есть свое дерьмо». Весь «ПСЖ» расстраивается из-за вылета

Кстати, сам Тухель выглядел хоть и разбитым, но спокойным. Так он прокомментировал поражение: «Это легко объяснить. Мы подарили «МЮ» два гола в первом тайме, хотя полностью контролировали игру в первые 30 минут. Мы играли классно, проявили характер после первого подарка сопернику. У нас было много моментов, у соперника их не было, ничего, а они забили второй мяч. «ПСЖ» контролировал игру, это совершенно нелепый результат. У «Манчестер Юнайтед» не было ни единого момента».

Кроме того, Тухель поговорил об эпизоде с пенальти: «Понятно, что я за VAR. Но мне показалось, что мяч не шел в ворота. Если мяч не летит в ворота, нет смысла ставить пенальти. Правило нужно уточнить».

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи же сказал, что полностью доверяет Тухелю. А еще он подчеркнул, что после первого гола «МЮ» почувствовал, как «в головы его игроков закрались сомнения относительно прохода в следующий раунд ЛЧ». Так же он заявил: «Конечно, я разочарован результатом. Мы выиграли в гостях, сегодня у нас было 72% владения мячом. Потом этот пенальти на 90-й минуте. Я не понимаю. Это футбол, это не математика, где 1+1 всегда равно двум. В футболе нужно работать, анализировать. Переиграй мы 10 000 раз этот матч, не проиграли бы ни разу».

Еще несколько реакций игроков «ПСЖ» на вылет:

• Тиаго Силва извинился: «Очень трудно говорить. Так обидно! Мы очень хорошо играли на выезде, но дома не сделали того, о чем договорились перед матчем. Это футбол. Сегодня у нас ничего не получалось. Я прошу наших болельщиков простить нас».

• Маркиньос вспомнил бразильскую поговорку: «Недопустимо так входить в игру на таком уровне. Это тяжелый момент. Снова все решили детали. Как мы говорим в Бразилии, сейчас самое время есть свое дерьмо – не говорить слишком много и продолжать работать».