Возможно, это был последний матч Буффона в Лиге чемпионов. Слезы

30-я минута: Буффон отбивает сильный дальний удар Рэшфорда прямо перед собой, отпускает мяч – и его добивает Лукаку.

90+2-я минута: судья Скомина отсмотрел в VAR пенальти, которой исполняет тот же Рэшфорд.

Именно так запомнят этот матч Буффона в Лиге чемпионов-2019. Вероятно, последний в его карьере.

Почему последний?

Парижане вылетели.

Буффону в январе исполнилось 41.

Его контракт кончается этим летом. Что с продлением – пока непонятно. Сам Буффон в интервью Vanity Fair сказал, что не против: «Если «ПСЖ» согласится, готов играть еще год. Представить предел – это запереть свободу в клетку». Но сам клуб еще не давал никаких четких знаков.

Буффон в команде не единственный играющий вратарь. Молодой Альфонс Ареоля сыграл столько же матчей: 14 против 12 в чемпионате и 3 против 5 в Лиге чемпионов.

У Буффона высокая зарплата. 750 тысяч евро в месяц – это шестая цифра в команде (заодно и во всей Франции). У Дракслера, Верратти и Кимпембе меньше. Конечно, клуб с ресурсами «ПСЖ» не считает разницу при таких объемах, но, возможно, парижанам придется реорганизовывать ведомость (например, спасаясь от финансового фэйр-плей). Тогда ветеран с таким крупным окладом сразу попадет в зону риска.

Хотя Буффон держит уровень. Он пропустил меньше молодого коллеги и недавно отметил 50 сухих матчей в ЛЧ, став с такой цифрой всего третьим вратарем в истории после ван дер Сара и Касильяса.

Если это действительно конец, то очень обидный. Буффон так и не выиграл Лигу чемпионов. Пока он с ней только драматично прощается. Этот раз может стать уже вторым.