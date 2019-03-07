Возможно, это был последний матч Буффона в Лиге чемпионов. Слезы
30-я минута: Буффон отбивает сильный дальний удар Рэшфорда прямо перед собой, отпускает мяч – и его добивает Лукаку.
90+2-я минута: судья Скомина отсмотрел в VAR пенальти, которой исполняет тот же Рэшфорд.
Именно так запомнят этот матч Буффона в Лиге чемпионов-2019. Вероятно, последний в его карьере.
Почему последний?
- Парижане вылетели.
- Буффону в январе исполнилось 41.
- Его контракт кончается этим летом. Что с продлением – пока непонятно. Сам Буффон в интервью Vanity Fair сказал, что не против: «Если «ПСЖ» согласится, готов играть еще год. Представить предел – это запереть свободу в клетку». Но сам клуб еще не давал никаких четких знаков.
- Буффон в команде не единственный играющий вратарь. Молодой Альфонс Ареоля сыграл столько же матчей: 14 против 12 в чемпионате и 3 против 5 в Лиге чемпионов.
- У Буффона высокая зарплата. 750 тысяч евро в месяц – это шестая цифра в команде (заодно и во всей Франции). У Дракслера, Верратти и Кимпембе меньше. Конечно, клуб с ресурсами «ПСЖ» не считает разницу при таких объемах, но, возможно, парижанам придется реорганизовывать ведомость (например, спасаясь от финансового фэйр-плей). Тогда ветеран с таким крупным окладом сразу попадет в зону риска.
Хотя Буффон держит уровень. Он пропустил меньше молодого коллеги и недавно отметил 50 сухих матчей в ЛЧ, став с такой цифрой всего третьим вратарем в истории после ван дер Сара и Касильяса.
Если это действительно конец, то очень обидный. Буффон так и не выиграл Лигу чемпионов. Пока он с ней только драматично прощается. Этот раз может стать уже вторым.
Первый был в апреле год назад. Тогда «Ювентус» играл с «Реалом» ответку за выход в финал и сенсационно отыграл 0:3 из первого матча за основное время. А в конце дополнительного арбитр Майкл Оливер назначил пенальти. Буффон яростно орал ему в лицо – и получил красную. После игры он жестко сказал: «У судьи вместо сердца мусорный бак» и публично отказался извиняться за эти слова.
Ух, какая же это была драма. До сих пор волнительно.