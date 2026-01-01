Уле-Гуннар Сульшер

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Футбол
Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея. До него был ирландец Фрэнк О’Фаррелл в 1972 году
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера
#Уле-Гуннар Сульшер
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Футбол
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
Сульшер трижды побеждал «Манчестер Сити» на его поле – это рекорд «Ман Юнайтед»
#Уле-Гуннар Сульшер
Футбол
В Кубке Англии «МЮ» забил пять голов за тайм. В АПЛ команда дважды проиграла с сухим счетом
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни
#Манчестер Юнайтед
Футбол
«МЮ» под руководством Сульшера впервые проиграл в АПЛ и уступил в топ-4 место «Арсеналу»
#Манчестер Юнайтед