Уле-Гуннар Сульшер
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Уле-Гуннар Сульшер #АПЛ #Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера

47 минут назад

20 ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» 1:4 и значительно ухудшил свою статистику в АПЛ. В семи последних матчах АПЛ у него только одна победа. Сразу же после этого поражения поползли слухи, что руководство готовится к увольнению Уле-Гуннара Сульшера.

Увольнение состоялось на следующий день. Официальное заявление «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» объявляет, что Оле Гуннар Сульшер ушел с должности тренера. Оле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Мы искренне благодарим Уле за его работу и желаем ему самого наилучшего в будущем. Он навсегда останется на членом семьи «Манчестер Юнайтед».

Майкл Каррик теперь будет руководить командой в предстоящих играх, а клуб планирует назначить временного менеджера до конца сезона».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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Артем Филимонов
38 минут назад

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#Уле-Гуннар Сульшер
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед