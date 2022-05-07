Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
19Мусса Сиссоко М. Сиссоко
|Пол
|32
|32
|2
|1
|4
|0
|
25Эммануэль Деннис Э. Деннис
|Нап
|24
|30
|10
|6
|7
|1
|
7Джошуа Кинг Д. Кинг
|Нап
|30
|25
|5
|2
|4
|0
|
15Крэйг Кэткарт К. Кэткарт
|Защ
|34
|25
|0
|1
|3
|0
|
21Кико Кико
|Защ
|31
|25
|0
|5
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|34
|8
|10
|16
|38:72
|34
|
18
|33
|9
|5
|19
|35:55
|32
|
19
|34
|6
|4
|24
|32:69
|22
|
20
|34
|5
|6
|23
|22:71
|21
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