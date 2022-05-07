Уотфорд

Уотфорд
Watford
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www.watfordfc.com/
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Англия
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Рой Ходжсон
Р. Ходжсон
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
19
Мусса Сиссоко М. Сиссоко 		Пол 32 32 2 1 4 0
25
Эммануэль Деннис Э. Деннис 		Нап 24 30 10 6 7 1
7
Джошуа Кинг Д. Кинг 		Нап 30 25 5 2 4 0
15
Крэйг Кэткарт К. Кэткарт 		Защ 34 25 0 1 3 0
21
Кико Кико 		Защ 31 25 0 5 2 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Кристал Пэлас
-:-
Уотфорд
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Кристал Пэлас
-
Уотфорд
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 21:45
Уотфорд
-:-
Эвертон
11.05.2022 11 мая 2022 ср 21:45
Англия. Премьер-лига , 30 тур
Уотфорд
-
Эвертон
-
Англия. Премьер-лига , 30 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Уотфорд
-:-
Лестер
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Уотфорд
-
Лестер
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Челси
-:-
Уотфорд
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Челси
-
Уотфорд
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Лидс
34 8 10 16 38:72 34
18
Эвертон
33 9 5 19 35:55 32
19
Уотфорд
34 6 4 24 32:69 22
20
Норвич Сити
34 5 6 23 22:71 21
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Уотфорд
1 : 2
Бернли
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
35 тур
Уотфорд
1
Бернли
2
Англия. Премьер-лига , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
Манчестер Сити
5 : 1
Уотфорд
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
34 тур
Манчестер Сити
5
Уотфорд
1
Англия. Премьер-лига , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
Уотфорд
1 : 2
Брентфорд
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
33 тур
Уотфорд
1
Брентфорд
2
Англия. Премьер-лига , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
Уотфорд
0 : 3
Лидс
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
32 тур
Уотфорд
0
Лидс
3
Англия. Премьер-лига , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:30
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:30
31 тур
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
Англия. Премьер-лига , 31 тур
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