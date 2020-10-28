Вратарь «Уотфорда» снимает и показывает свою игру на ютубе. Но лига может забанить его канал за нарушение прав

В конце сентября вратарь «Уотфорда» Бен Фостер завел ютуб-канал. За месяц он собрал почти сто тысяч подписчиков, а 12 видео набрали суммарно больше миллиона просмотров.

Главная фишка канала Фостера – камера GoPro. В первой части блога он показывает, как готовится к матчу: ест, разминается, настраивается. А потом Фостер устанавливает камеру в ворота и показывает самые яркие моменты игр Чемпионшипа: сейвы, голы, матерные крики на защитников.