Вратарь «Уотфорда» снимает и показывает свою игру на ютубе. Но лига может забанить его канал за нарушение прав
В конце сентября вратарь «Уотфорда» Бен Фостер завел ютуб-канал. За месяц он собрал почти сто тысяч подписчиков, а 12 видео набрали суммарно больше миллиона просмотров.
Главная фишка канала Фостера – камера GoPro. В первой части блога он показывает, как готовится к матчу: ест, разминается, настраивается. А потом Фостер устанавливает камеру в ворота и показывает самые яркие моменты игр Чемпионшипа: сейвы, голы, матерные крики на защитников.
Например, в одном моменте, который засняла камера Фостера, слышно, как соперник называет своего партнера «эгоистичным ублюдком».
А вот так Фостер отбил пенальти.
Правда, Фостер нарушил пункт 76.1 правил АФЛ. Клубам использовать видео с матча можно, а вот игрокам нет.
«Никакие аудио и визуальные кадры с любого матча в любом соревновании, проводимом Лигой, не должны транслироваться по телевидению, записываться или передаваться через интернет без письменного согласия Лиги».
Фостер не обращался к лиге за разрешением. Он думает, что помогает делать Чемпионшип популярнее. Тем более, сейчас зрители не могут приходить на матчи:
«Но мне придется связаться с лигой. Надеюсь, она не попытается его закрыть. Я не понимаю, зачем им это нужно».