Два матча АПЛ были приостановлены из-за оказания медицинской помощи болельщикам

«Уотфорд» и «Челси» проводят матч 14-го тура АПЛ. На 13-й минуте игра была прервана из-за остановки сердца у болельщика. Его состояние стабилизировалось.

Защитник «Челси» Маркос Алонсо указал судье, что болельщику на трибуне стало плохо. Во время оказания помощи игроки на полчаса покинули поле, но вернулись и возобновили матч.

В параллельной игре между «Саутгемптоном» и «Лестером» начало второго тайма было отложено из-за оказания медицинской помощи болельщику на трибуне.