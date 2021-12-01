АПЛ
Челси
Уотфорд
Два матча АПЛ были приостановлены из-за оказания медицинской помощи болельщикам
вчера, 23:58
«Уотфорд» и «Челси» проводят матч 14-го тура АПЛ. На 13-й минуте игра была прервана из-за остановки сердца у болельщика. Его состояние стабилизировалось.
Защитник «Челси» Маркос Алонсо указал судье, что болельщику на трибуне стало плохо. Во время оказания помощи игроки на полчаса покинули поле, но вернулись и возобновили матч.
В параллельной игре между «Саутгемптоном» и «Лестером» начало второго тайма было отложено из-за оказания медицинской помощи болельщику на трибуне.
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