Игроки «Тоттенхэма» заметили сердечный приступ у зрителя на трибунах. Они позвали врачей и убедили судью остановить матч

Судья позвал капитанов на боковую линию, а затем увел команды с поля. Диктор стадиона подтвердил: «На восточной трибуне возникла неотложная медицинская помощь».

Пауза длилась 25 минут. Затем представители «Ньюкасла» подтвердили, что болельщик стабилизирован и доставлен в больницу. Трибуны зааплодировали. Команды доиграл первый тайм, «Тоттенхэм» забил еще один гол (счет стал 1:3).

Главными героями в английских медиа стали Регилон и Дайер. Все восторгаются их быстрыми реакциями на эпизод, которые возможно спасли жизнь человеку.