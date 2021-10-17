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Эрик Дайер
Серхио Регилон
Тоттенхэм
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#АПЛ #Ньюкасл #АПЛ #Тоттенхэм #Эрик Дайер #Серхио Регилон

Игроки «Тоттенхэма» заметили сердечный приступ у зрителя на трибунах. Они позвали врачей и убедили судью остановить матч

47 минут назад

Матч «Ньюкасл»«Тоттенхэм» был остановлен на 38 минуте. Болельщики с восточной трибуны подняли шум – первым это заметил Серхио Регилон и быстро сообщил главному арбитру Андре Марринеру. Оказалось, что у одного из болельщиков случился сердечный приступ.

Марринер остановил игру и пошел разговаривать со стюардами на трибуне. В это время защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер ринулся к врачам, призывая их быстрее идти к трибуне и требуя дефибриллятор. Клубный врач «Ньюкасла» рванул оказывать болельщику первую помощь.

Судья позвал капитанов на боковую линию, а затем увел команды с поля. Диктор стадиона подтвердил: «На восточной трибуне возникла неотложная медицинская помощь».

Пауза длилась 25 минут. Затем представители «Ньюкасла» подтвердили, что болельщик стабилизирован и доставлен в больницу. Трибуны зааплодировали. Команды доиграл первый тайм, «Тоттенхэм» забил еще один гол (счет стал 1:3).

Главными героями в английских медиа стали Регилон и Дайер. Все восторгаются их быстрыми реакциями на эпизод, которые возможно спасли жизнь человеку.

Все фото: Global Look Press / www.imago-images.de
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