Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат

Мрачные детали. Боэсен подбежал к Эриксену, когда сердце билось. Но затем оно встало

Сам Мортен Боэсен впервые выступил через пару часов после:

«Хотел бы начать с того, что я не общался с Кристианом или его семьей. Поэтому говорю только о том, что знаю точно.

Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана.

Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование».

На следующий день Боэсен сказал жуткое: в моменте Эриксен был мертв из-за остановки сердца. Но врачи вернули жизнь после первого удара дефибриллятора. Сейчас Эриксен, как говорит Боэсен, в порядке: тесты в норме, а угрозы нет.

Боэсен появился в сборной из «Копенгагена»

Мортен Боэсен работает в футболе с 2004 года – тогда его взяли в медицинский штаб «Копенгагена», который он сам возглавил в 2009-м. С 2019-м Боэсен в сборной Дании. Тогда он говорил:

«Работа врачом сборной возможна из-за перерывов в работе в клубах. Поэтому, когда я путешествую со сборной, мой брат Андерс, который тоже врач, помогает с работой в «Копенгагене».

Отношения с клубами важны для моей работы в качестве врача сборной, и эти отношения будут укрепляться только благодаря моей продолжающейся работе в «Копенгагене».

Боэсену 45 лет. Женат. Трое детей. По образованию – врач-реаниматолог. Плюс он получил квалификацию специалиста по ортопедической хирургии с акцентом на спортивную хирургию. С 2014-го по 2019-й он совмещал работу в клубе с должностью в медицинском университете Копенгагена, но ушел оттуда в частную клинику.