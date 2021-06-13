Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
Главная тема Евро-2020: в матче Дании и Финляндии Кристиан Эриксен упал на поле. Он пережил остановку сердца. Всю ситуацию мы подробно писали здесь:
Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
Врач сборной Дании Мортен Боэсен – человек, который руководил спасением Эриксена. Он выбежал на поле после сигнала судьи и вместе с остальной бригадой оказал ему первую помощь.
Давайте знакомиться ближе.
Мрачные детали. Боэсен подбежал к Эриксену, когда сердце билось. Но затем оно встало
Сам Мортен Боэсен впервые выступил через пару часов после:
«Хотел бы начать с того, что я не общался с Кристианом или его семьей. Поэтому говорю только о том, что знаю точно.
Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана.
Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование».
На следующий день Боэсен сказал жуткое: в моменте Эриксен был мертв из-за остановки сердца. Но врачи вернули жизнь после первого удара дефибриллятора. Сейчас Эриксен, как говорит Боэсен, в порядке: тесты в норме, а угрозы нет.
Боэсен появился в сборной из «Копенгагена»
Мортен Боэсен работает в футболе с 2004 года – тогда его взяли в медицинский штаб «Копенгагена», который он сам возглавил в 2009-м. С 2019-м Боэсен в сборной Дании. Тогда он говорил:
«Работа врачом сборной возможна из-за перерывов в работе в клубах. Поэтому, когда я путешествую со сборной, мой брат Андерс, который тоже врач, помогает с работой в «Копенгагене».
Отношения с клубами важны для моей работы в качестве врача сборной, и эти отношения будут укрепляться только благодаря моей продолжающейся работе в «Копенгагене».
Боэсену 45 лет. Женат. Трое детей. По образованию – врач-реаниматолог. Плюс он получил квалификацию специалиста по ортопедической хирургии с акцентом на спортивную хирургию. С 2014-го по 2019-й он совмещал работу в клубе с должностью в медицинском университете Копенгагена, но ушел оттуда в частную клинику.
Боэсен клеил ноги игрушечным солдатикам и обижается, когда выбегает на поле – а игроки симулируют
● Был профессиональным бадминтонистом.
«Мне нравился бадминтон. Но меня тянуло в спортивную медицину. К тому же футбол любили в моей семье все: начиная от моих родителей и заканчивая женой. Я просто люблю помогать футболистам. Когда я вижу, что они лежат и корчатся от боли, то мозг непроизвольно выдает план спасения игрока. Я буквально сразу же знаю, как ему помочь. Обидно, когда ты подбегаешь ему помогать, а он такой: «Док, все в порядке, я тут симулирую».
● «В детстве я ломал ноги солдатикам и клеил их. Любовь ремонтировать людей пошла у меня оттуда».
● «Я люблю футбол, но никогда не уйду из обычной медицины ради спортивной. Для меня нет разницы, кому помогать. Более того, думаю, когда-нибудь я даже оставлю спорт ради обычной больницы. Почему? Просто хорошие специалисты идут в более богатые отрасли медицины. А простых людей, которым нужна помощь, все же больше».
● У Мартена Боэсена есть брат Андерс. Но про него известно не так много. Есть небольшой отрывок из интервью от 2019-го – когда их двоих пригласили в сборную. Мортен работал на постоянной основе, Андерс ассистировал. Он говорил:
«Это честь работать за сборную Дании. У меня как-то были предложения из-за границы, но мне нравится мои «Копенгаген» и Дания. Брат? Да, обожаю с ним работать. Это самый большой профессионал, которого я когда-либо встречал. Я его фанат!»
● Андерс постоянно ездит вместе со сборной Дании. Но не сидит вместе с командой на скамейке запасных, а просто наблюдает за игрой вместе с дежурной медицинской частью. На матче против Финляндии он тоже был на стадионе, но появился на поле только после дополнительного сигнала арбитра.