Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
Дания и Финляндия играли матч Евро-2020. В конце первого тайма Кристиан Эриксен упал на поле. Это произошло на 43-й минуте игры. Падение Эриксена произошло без контакта с соперниками. Дальше – момент неизвестности. Врачи реанимировали Эриксена десять минут, а затем унесли его с поля. Команды тоже ушли в подтрибунное помещение.
Пиковый момент уместился в 45 минут:
- 19:43. Кристиан Эриксен падает на поле.
- 19:55. Врачи уносят Эриксена на носилках. Все это время его реанимировали.
- 20:09. Появляются кадры, как скорая увозит Эриксена в ближайшую больницу.
- 20:28. УЕФА официально сообщает, что Эриксен в больнице. Его состояние стабилизировалось.
Позже УЕФА объявил, что игра возобновится в 21:30 по московскому времени. В тот момент уже все знали, что состояние Эриксена стабилизировалось. Его агент рассказал, что Эриксен в сознании, разговаривает и уже проходит обследование в больнице. УЕФА пишет, что тогда игроки сами попросили организаторов о продолжении матча.
Реакция президента УЕФА Чеферина: «Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Молюсь, чтобы у его семьи были силы и вера. В это время сплоченность футбольной семьи настолько сильна, что несет в себе пожелания и молитвы каждого. Слышал, что фанаты обеих команд скандировали его имя. Футбол прекрасен, а Кристиан прекрасно в него играет».
Матч возобновился по плану – в 21:30. Команды доиграли пять минут первого тайма, потом ушли на пятиминутный перерыв, а затем вышли на второй тайм. Директор футбольной ассоциации Дании Петер Меллер подтвердил, что Эриксен уже пообщался с другими футболистами из больницы.
Эриксен доставлен в госпиталь. Его состояние стабилизировалось