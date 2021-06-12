Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут

Позже УЕФА объявил, что игра возобновится в 21:30 по московскому времени. В тот момент уже все знали, что состояние Эриксена стабилизировалось. Его агент рассказал, что Эриксен в сознании, разговаривает и уже проходит обследование в больнице. УЕФА пишет, что тогда игроки сами попросили организаторов о продолжении матча.

Реакция президента УЕФА Чеферина: «Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Молюсь, чтобы у его семьи были силы и вера. В это время сплоченность футбольной семьи настолько сильна, что несет в себе пожелания и молитвы каждого. Слышал, что фанаты обеих команд скандировали его имя. Футбол прекрасен, а Кристиан прекрасно в него играет».

Матч возобновился по плану – в 21:30. Команды доиграли пять минут первого тайма, потом ушли на пятиминутный перерыв, а затем вышли на второй тайм. Директор футбольной ассоциации Дании Петер Меллер подтвердил, что Эриксен уже пообщался с другими футболистами из больницы.

Эриксен доставлен в госпиталь. Его состояние стабилизировалось