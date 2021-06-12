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Чемпионат Европы
Дания VS Финляндия
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Дания - Финляндия: 12 июня 2021 смотреть онлайн
Дания
-:-
Дания - Финляндия: 12 июня 2021 смотреть онлайн
Финляндия
Чемпионат Европы, 1 тур
Чемпионат Европы,
1 тур
12 июня 2021, 18:00 МСК
12.06.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дания
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Делэни
Томас Делэни
17
Кристиансен
Андерс Кристиансен
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
11
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Винд
Йонас Винд
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
13
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
5
Шольц
Александр Шольц
-
23
Систо
Пионе Систо
-
21
Йенсен
Матиас Йенсен
-
19
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
14
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-
Новости
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном
#Финляндия
15 ноября 2019, 21:45
#
Новости матча
Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей
30 ноября 2019, 23:35
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03