Эриксен заявил о планах вернуться в футбол. Он готовится к выступлению на чемпионате мира

Кристиан Эриксен дал первое развернутое интервью после перенесенной остановки сердца и имплантации деффибрилятора. Он не играл полгода, но теперь заявил о готовности вернуться на поле.

Эриксен утверждает, что вернулся к лучшей физической форме. «Сердце проверили всеми возможными способами. Врачи сказали, что все хорошо».

Его основная цель – выступление на чемпионате мира в Катаре. «Это цель, мечта. Выберут ли меня – другой вопрос. Я уверен, что могу вернуться, потому что я не чувствую себя по-другому».

Чемпионат мира стартует в ноябре. Эриксен находится в статусе свободного агента – он тренировался с командой в Дании, потом в Швейцарии, но все еще не имеет действующего контракта с клубами.

Его последней командой был «Интер», который расторг с Эриксеном контракт из-за правил итальянской лиги. Они запрещают футболисту играть, если ему имплантирован деффибрилятор.