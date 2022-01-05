Кристиан Эриксен
Дания
ЧМ-2022
Эриксен заявил о планах вернуться в футбол. Он готовится к выступлению на чемпионате мира
3 часа назад
Кристиан Эриксен дал первое развернутое интервью после перенесенной остановки сердца и имплантации деффибрилятора. Он не играл полгода, но теперь заявил о готовности вернуться на поле.
- Эриксен утверждает, что вернулся к лучшей физической форме. «Сердце проверили всеми возможными способами. Врачи сказали, что все хорошо».
- Его основная цель – выступление на чемпионате мира в Катаре. «Это цель, мечта. Выберут ли меня – другой вопрос. Я уверен, что могу вернуться, потому что я не чувствую себя по-другому».
Чемпионат мира стартует в ноябре. Эриксен находится в статусе свободного агента – он тренировался с командой в Дании, потом в Швейцарии, но все еще не имеет действующего контракта с клубами.
Его последней командой был «Интер», который расторг с Эриксеном контракт из-за правил итальянской лиги. Они запрещают футболисту играть, если ему имплантирован деффибрилятор.
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