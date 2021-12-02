Кристиан Эриксен
Интер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кристиан Эриксен #Интер

Как дела у Эриксена: он уже тренируется в Дании в родном клубе, но пока живет с дефибриллятором

вчера, 21:44
Михаил Морозов

Вся Европа оцепенела в начале этого лета, увидев потерявшего сознание Кристиана Эриксена в матче Евро-2020. Врачи спасли Эриксена, но в официальных матчах с того момента он больше не играл.

Он все еще принадлежит «Интеру» (контракт до лета 2024-го), но даже полгода спустя ситуация остается сложной.

Что было дальше:

• «Интер» разрешил Эриксену находиться под присмотром датских врачей, но при условии полного контакта с клубом.

• Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор на сердце, чтобы избежать осложнений. Но в Италии с ним играть запрещено. «Интер» в октябре сообщил, что ему нельзя и тренироваться в Италии тоже, так что он не заявлен на сезон. И намекнул: он может играть в других странах, где не запрещено находиться с дефибриллятором на поле.

• Клуб не против продать Эриксена с его большим контрактом – он то же самое делал и перед сезоном. Притом пока (на время отсутствия) зарплату Эриксену платит ФИФА, а не «Интер». Возможно, Эриксен сможет играть за «Интер» без дефибиллятора. Но пока речи об этом не идет – слишком опасно.

• Один из вариантов – «Аякс», где уже играл Эриксен. Журналист Николо Скира писал об интересе к нему со стороны голландского клуба, где как раз нет такого запрета. По информацииLa Gazzetta dello Sport Эриксен возобновит карьеру, но сделает это в следующем сезоне, а реабилитацию он планирует завершить в январе.

Интересно будет, если он уйдет в «Аякс»: команда легко вышла в 1/8 финала ЛЧ и рубится за первое место во внутреннем чемпионате (с потрясающей разницей 43:2).

• Еще в сентябре было известно, что осенью Эриксен сможет приступить к легким тренировкам, но тоже в Дании, не в Италии. А в начале декабря Reuters рассказал, в каком клубе тренируется Эриксен – это датский «Оденсе», где он несколько лет занимался еще юношей перед переходом в академию «Аякса».

• Эриксен не был номинирован на «Золотой мяч», но его победы очень хотелДани Алвес: «Это стало бы сильным посылом для всего мирового футбола, люди проявили бы большую чувствительность».

Что говорит сам Эриксен? В августе он уверял, что с ним все хорошо, и рассчитывал вернуться на поле через четыре-пять месяцев. То есть именно зимой. Сейчас он помимо восстановления проводит много времени с семьей. Но в соцсетях не отмечается. Со времен Евро был лишь один пост в инстаграме – с благодарностями «Интеру».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / AFLO / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кристиан Эриксен
#Интер