Как дела у Эриксена: он уже тренируется в Дании в родном клубе, но пока живет с дефибриллятором
Вся Европа оцепенела в начале этого лета, увидев потерявшего сознание Кристиана Эриксена в матче Евро-2020. Врачи спасли Эриксена, но в официальных матчах с того момента он больше не играл.
Он все еще принадлежит «Интеру» (контракт до лета 2024-го), но даже полгода спустя ситуация остается сложной.
Что было дальше:
• «Интер» разрешил Эриксену находиться под присмотром датских врачей, но при условии полного контакта с клубом.
• Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор на сердце, чтобы избежать осложнений. Но в Италии с ним играть запрещено. «Интер» в октябре сообщил, что ему нельзя и тренироваться в Италии тоже, так что он не заявлен на сезон. И намекнул: он может играть в других странах, где не запрещено находиться с дефибриллятором на поле.
• Клуб не против продать Эриксена с его большим контрактом – он то же самое делал и перед сезоном. Притом пока (на время отсутствия) зарплату Эриксену платит ФИФА, а не «Интер». Возможно, Эриксен сможет играть за «Интер» без дефибиллятора. Но пока речи об этом не идет – слишком опасно.
• Один из вариантов – «Аякс», где уже играл Эриксен. Журналист Николо Скира писал об интересе к нему со стороны голландского клуба, где как раз нет такого запрета. По информацииLa Gazzetta dello Sport Эриксен возобновит карьеру, но сделает это в следующем сезоне, а реабилитацию он планирует завершить в январе.
Интересно будет, если он уйдет в «Аякс»: команда легко вышла в 1/8 финала ЛЧ и рубится за первое место во внутреннем чемпионате (с потрясающей разницей 43:2).
• Еще в сентябре было известно, что осенью Эриксен сможет приступить к легким тренировкам, но тоже в Дании, не в Италии. А в начале декабря Reuters рассказал, в каком клубе тренируется Эриксен – это датский «Оденсе», где он несколько лет занимался еще юношей перед переходом в академию «Аякса».
• Эриксен не был номинирован на «Золотой мяч», но его победы очень хотелДани Алвес: «Это стало бы сильным посылом для всего мирового футбола, люди проявили бы большую чувствительность».
Что говорит сам Эриксен? В августе он уверял, что с ним все хорошо, и рассчитывал вернуться на поле через четыре-пять месяцев. То есть именно зимой. Сейчас он помимо восстановления проводит много времени с семьей. Но в соцсетях не отмечается. Со времен Евро был лишь один пост в инстаграме – с благодарностями «Интеру».