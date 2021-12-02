Как дела у Эриксена: он уже тренируется в Дании в родном клубе, но пока живет с дефибриллятором

Вся Европа оцепенела в начале этого лета, увидев потерявшего сознание Кристиана Эриксена в матче Евро-2020. Врачи спасли Эриксена, но в официальных матчах с того момента он больше не играл.

Он все еще принадлежит «Интеру» (контракт до лета 2024-го), но даже полгода спустя ситуация остается сложной.

Что было дальше:

• «Интер» разрешил Эриксену находиться под присмотром датских врачей, но при условии полного контакта с клубом.

• Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор на сердце, чтобы избежать осложнений. Но в Италии с ним играть запрещено. «Интер» в октябре сообщил, что ему нельзя и тренироваться в Италии тоже, так что он не заявлен на сезон. И намекнул: он может играть в других странах, где не запрещено находиться с дефибриллятором на поле.

• Клуб не против продать Эриксена с его большим контрактом – он то же самое делал и перед сезоном. Притом пока (на время отсутствия) зарплату Эриксену платит ФИФА, а не «Интер». Возможно, Эриксен сможет играть за «Интер» без дефибиллятора. Но пока речи об этом не идет – слишком опасно.