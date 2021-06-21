Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет

Еще Эриксен никогда не понтовался: ноль пафоса в движении, ноль пафоса в словах. Это тоже влияло.

Весной 2019-го «Тоттенхэм» Почеттино вместе с Эриксеном вышли на пик. Пробились в финал Лиги чемпионов. А у меня впервые что-то получилось в профессии: я попал на «Гол» – первую полноценную работу в журналистике; это был большой скачок. Начался новый период.

У Эриксена, видимо, тоже. Летом он попросил «Тоттенхэм» отпустить его – почувствовал, что пора дальше. Тихо и скромно попросил. Я тоже нерешительно попробовал расстаться с девушкой – главной любовью жизни и первыми длительными отношениями.

Ни у меня, ни у Эриксена ничего не получилось. Его не отпустили. Меня тоже.

Эриксен остался еще на полгода. Худший период его карьеры. Потухший, без лица и вдохновения, не на своем месте. Для меня и моей девушки эти полгода (честнее – пять месяцев) тоже были ужасными.

В конце ноября я решился и ушел. Схватил себя, как стоматолог зуб мудрости, и выдрал с кровью. Очень больно. Эриксен в январе переходил в «Интер», наоборот, с легкостью.

Но нас обоих ждали мрак и трудности.

Эриксен встретился с тьмой – с Антонио Конте. Последние полгода в «Тоттенхэме» проходили ужасно, но там хотя бы дом. В «Интере» Конте ему не было места. Он затухал. Настолько, что всегда полудетское лицо изменилось так, что он стал похож на выпивающего мужика из русской глубинки.