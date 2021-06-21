Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
Я узнал о Кристиане Эриксене в FIFA12. Покупал его из «Аякса» во все клубы, за которые проходил карьеру. Он быстро прокачивался до рейтинга 85, но главное – круто бил издалека и точно навешивал.
В реальной жизни Эриксен перешел в «Тоттенхэм» летом 2013-го. «Вау, они шарят», – и стал плотно следить за «Тоттенхэмом». Эриксен в Англии сразу заиграл классно.
У меня тогда был странный постподростковый период. Ветер из головы выдувался − но, что делать с жизнью и куда идти, я не знал. Искал знаки и ориентиры – и Эриксен стал одним из них. Светлый, трудолюбивый, умный, не сдающийся. Я не ассоциировал себя с ним, но хотел быть немного похожим. Подсознательно опирался.
Летом 2014-го в «Тоттенхэм» пришел тренер Почеттино, а я параллельно нащупал свое. Понял, что хочу писать тексты. Тогда я, троечник строительного колледжа в провинции, не мог представить, что меня будут читать тысячи людей. И что Почеттино так прокачает «Тоттенхэм».
История той самой фразы «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В ней − весь «Тоттенхэм»
После этого было много разных периодов и внутренних метаний. Я смотрел много футбола и много «Тоттенхэма». И восхищение Эриксеном подсознательно давало мне сигналы. Что нужно больше трудиться, даже если есть природные способности. И при ошибках не закатывать глаза и притормаживать, а сразу бежать исправляться в борьбе. Даже если ты худощавый и не быстрый.
Эриксен почти всегда пасовал вперед. Много крутил головой, чтобы видеть поле шире. Был так тонок в решениях. Часто забивал красивые издалека. Мне очень хотелось так же.
Еще Эриксен никогда не понтовался: ноль пафоса в движении, ноль пафоса в словах. Это тоже влияло.
Весной 2019-го «Тоттенхэм» Почеттино вместе с Эриксеном вышли на пик. Пробились в финал Лиги чемпионов. А у меня впервые что-то получилось в профессии: я попал на «Гол» – первую полноценную работу в журналистике; это был большой скачок. Начался новый период.
У Эриксена, видимо, тоже. Летом он попросил «Тоттенхэм» отпустить его – почувствовал, что пора дальше. Тихо и скромно попросил. Я тоже нерешительно попробовал расстаться с девушкой – главной любовью жизни и первыми длительными отношениями.
Ни у меня, ни у Эриксена ничего не получилось. Его не отпустили. Меня тоже.
Эриксен остался еще на полгода. Худший период его карьеры. Потухший, без лица и вдохновения, не на своем месте. Для меня и моей девушки эти полгода (честнее – пять месяцев) тоже были ужасными.
В конце ноября я решился и ушел. Схватил себя, как стоматолог зуб мудрости, и выдрал с кровью. Очень больно. Эриксен в январе переходил в «Интер», наоборот, с легкостью.
Но нас обоих ждали мрак и трудности.
Эриксен встретился с тьмой – с Антонио Конте. Последние полгода в «Тоттенхэме» проходили ужасно, но там хотя бы дом. В «Интере» Конте ему не было места. Он затухал. Настолько, что всегда полудетское лицо изменилось так, что он стал похож на выпивающего мужика из русской глубинки.
Я тоже упал во тьму – потеряв ощущение дома и вообще впервые в жизни по-настоящему потеряв. Одиночество, злость, бессонницы, постоянная боль, коварные сны. Помогала уверенность в правильности решения. Наверное, Эриксен тоже понимал, что уход из «Тоттенхэма» был неизбежен.
Спустя год меня отпустило. Эриксена тоже. С февраля 2021-го он всегда выходил в старте, а «Интер» не проигрывал и стал чемпионом. Первый большой трофей в карьере.
Но у меня все проходило немного по-другому. Я переживал год мрака не на скамейке запасных, а в постоянной работе. Карьерно-творчески это был лучший год – в течение его я написал все пока что лучшие свои тексты. Поэтому выход из эмоционального мрака совпал у меня с кризисом – карьерным. Все перестало получаться и, кажется, я остыл. Потерялся – не знаю, куда дальше.
В этот же период Эриксен упал на поле. У него остановилось сердце, он едва не умер. Теперь он, возможно, никогда больше не будет заниматься делом жизни. Не знаю, что это значит для меня. Но точно что-то. Немного страшно. Но мы оба живы. И даже иногда улыбаемся.
Прорвемся, Кристиан. Спасибо, что со мной.