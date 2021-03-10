Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет

Безумный взгляд, лысый череп, татуировки. Агрессия, страсть, самопожертвование. Подкаты, голы с угловых, выносы. Железный словак. Терминатор. 37. Мартин Шкртел.

Типаж таких центральных защитников постепенно вымирает. Ну вот этих – летающих в подкатах (потому что неправильно заняли позицию), со всей силы выбивающих из штрафной (потому что взгляд только на мяче), забрасывающих длинные в чужую штрафную (потому что сквозного паса нет) и не очень скоростных.

Сейчас центральные защитники должны быть позиционно грамотными, техничными, быстрыми и умными. Шкртел не такой. Но все равно офигенный и колоритный.

Он подставлял голову туда, где шипы соперника. Падал, будто позвонок сломал. Вставал, морщился, отхаркивал и бежал дальше. Выпрыгивал на угловых так, что соперники буквально от него отлетали. Шлифованным черепом не просто забивал, а бросал, как кувалду, мяч в сетку. И радовался голам, будто войну у кровного врага выиграл.