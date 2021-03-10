Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
Безумный взгляд, лысый череп, татуировки. Агрессия, страсть, самопожертвование. Подкаты, голы с угловых, выносы. Железный словак. Терминатор. 37. Мартин Шкртел.
Типаж таких центральных защитников постепенно вымирает. Ну вот этих – летающих в подкатах (потому что неправильно заняли позицию), со всей силы выбивающих из штрафной (потому что взгляд только на мяче), забрасывающих длинные в чужую штрафную (потому что сквозного паса нет) и не очень скоростных.
Сейчас центральные защитники должны быть позиционно грамотными, техничными, быстрыми и умными. Шкртел не такой. Но все равно офигенный и колоритный.
Он подставлял голову туда, где шипы соперника. Падал, будто позвонок сломал. Вставал, морщился, отхаркивал и бежал дальше. Выпрыгивал на угловых так, что соперники буквально от него отлетали. Шлифованным черепом не просто забивал, а бросал, как кувалду, мяч в сетку. И радовался голам, будто войну у кровного врага выиграл.
Главные моменты его карьеры – в проявлениях нечеловеческого героизма. Который иногда доходил даже до абсурда в бездумном самопожертвовании и отваге.
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Четыре лучших истории про Шкртела. В двух он теряет сознание. В двух других – разбивает голову в кровь
Сезон-2014/15, «Ливерпуль» – «Арсенал». Оливье Жиру случайно наступил шипами на голову Шкртела. Врачи четыре минуты останавливали кровотечение, потом наложили швы.
«Ливерпуль» проигрывал 1:2. На 97 минуте заработал угловой. Шкртел забил. Перевязанной головой.
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Тот же сезон, матч против «Блэкберна» в кубке. На пятой минуте Шкртел неудачно падает на газон и теряет сознание. Больше шести минут не может встать с газона. Когда медики уносят его на носилках, Шкртел улыбается и поднимает два больших пальца вверх.
И пишет после игры в инстаграме: «Со мной все в порядке. Я был без сознания несколько минут, но рад, что все обошлось. Я хотел продолжить матч. Почему футболиста, потерявшего сознание, должны заменять? Я мог продолжать!»
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Играя за «Фенербахче», Шкртел столкнулся с соперником головами в первом тайме. В перерыве медперсонал долго не мог остановить кровь, а тренер хотел его заменить. Но Шкртел взбунтовался и отказался. Ему наложили пять швов, и он продолжил. После игры в больнице на голову Шкртела наложили еще пять швов.
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В 2018-м в матче за сборную Шкртел потерял сознание. После того, как ему с близкого расстояния прилетел в лицо мяч. Партнеры быстро среагировали: подняли голову и поправили язык, чтобы не запал.
Шкртел мог умереть прямо на поле. Но встал, оклемался и продолжил матч.
Лучшая характеристика Шкртела – от Питер Крауча, с которым они вместе играли за «Ливерпуль»:
«Мартин Шкртел. Посмотрите на форму его головы. Загляните в его глаза. Это не нормально.
Играешь против него в матче Англия – Словакия спустя всего пару дней после обмена любезностями на тренировке в «Ливерпуле». И вот он жестко идет с тобой в борьбу за верховой мяч. Судья не замечает этого, он следит за мячом. А ты опускаешь взгляд и видишь красные следы от шипов на ноге. Ты такой: «Эй, Мартин, какого черта ты делаешь?» Он: «А, это ты, Краучи. Извини, извини». И в следующий раз опять то же самое. И это я был его одноклубником. Представьте, как он обращался с теми, кого не знал».
Больше приколов про Шкртела. Появился в «Железном человеке» (еще бы) и сыграл в атаке только четыре минуты за карьеру – гол
🌋 Он на пару секунд появился в фильме «Железный человек 3». В одной из сцен по телевизору показывают матч «Ливерпуля» против «Челси». В отрывке Шкртел и Аггер празднуют гол.
🌋 Шкртел – рекордсмен АПЛ по автоголам за один сезон (4). Ирония: том сезоне (2013/14) он забил еще семь в чужие ворота – и это самый результативный год в его карьере.
🌋 В «Зените» и сборной Шкртел играл под третьим номером. Во всех остальных клубах, начиная с «Ливерпуля» – под 37-м. Секрет вот в чем: в «Ливерпуле» третий номер был занят, и он взял 37, потому что 3 – его любимое число, а 7 – счастливое число его девушки. С той девушкой они до сих пор вместе. Женаты, сын. 4 из 18 татуировок Шкртела посвящены семье.
🌋 Четырежды лучший футболист Словакии.
🌋 Шкртел − автор самой длинной серии между победами в матче ЛЧ – 11 лет и 49 дней. Он прервал ее в матче за «Истанбул», победив «Манчестер Юнайтед».
🌋 С ним в составе «Зенит» впервые стал чемпионом РПЛ (в 2007-м), а «Истанбул Башакехир» – впервые в истории чемпионом Турции (в 2020-м).
🌋 Стал защитником только в 16 лет. В детстве Шкртел играл в атаке. Потом перешел на край полузащиты. А в матче за молодежную сборную Словакии один центральный защитник травмировался, второй – удалился. Тренер спросил Шкртела: «Попробуешь?» Он попробовал и остался там навсегда.
🌋 Но во взрослой карьере вышел в нападение ровно один раз. На 87 минуте, за «Башакшехир», при счете 1:1. На 90 минуте Шкртел забил победный гол.
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🌋 Фанаты «Ливерпуля» часто шутили над крепостью и героизмом Шкртела. Например: «Слезы Шкртела могут вылечить рак. Жаль, что он никогда не плачет». Или как-то вывесили плакат на матче: «Мартин Шкртел настолько крутой, что попросил «Биг Мак» в «Бургер Кинге» и получил его».
Сейчас Шкртелу 36 лет. С января 2021-го он свободный агент – они разорвали контракт с «Башакшехиром» из-за травмы и ограничений на иностранных игроков, появившихся в чемпионате Турции.
В январе Шкртел прокомментировал слухи о завершении карьеры: «Ни хрена подобного».