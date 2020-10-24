«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
«Он действительно худший из худших. Не терплю людей, которые не уважают окружающих и постоянно хотят быть плохишами. Когда он в команде, всегда есть напряжение, которое в любой момент может перерасти в драку». Это Джорджо Кьеллини недавно сказал про бывшего одноклубника – Фелипе Мело.
Очередное подтверждение репутации Мело – что он жесткий, агрессивный, бешеный и конфликтный. Всегда интересно: что стоит за подобными игроками? Почему они выбрали такой стиль? Откуда берется желание конфликтовать и рубить? Грязный человек = плохой футболист?
Осмысляем все это через Мело.
Если забыли его − вот главное:
👹 Опорник-собака в самом классическом смысле. У него даже прозвище – питбуль. Играл в «Галатасарае», «Ювентусе», «Фиорентине», «Интере». Сейчас ему 37, и он еще в деле – в «Палмейрасе».
👹 Статистика подтверждает стиль: 516 матчей за клубы, 170 желтых, 18 красных. То есть он получает желтую раз в три игры.
👹 Главные хайлаты карьеры Мело: дикие подкаты, жесткие стыки, драки, удары, радость после удачного отбора и распахнутый рот, орущий на все вокруг.
👹 Мело сам шутит над своей грубостью. Когда в начале пандемии футболисты набивали рулоны туалетной бумаги, он кинул ее на пол и подкатился. Год назад в бразильском чемпионате он жестко влетел в соперника, пресса раскритиковала его за грубость, а Мело ответил: «Это не мои ноги его сбили. Это мои гениталии».
Хроника самых жестких поступков Мело: плевался, бил в лицо, наступал бутсами на лежачего
• В 2009-м Мело дисквалифицировался на пять матчей Серии А. Он сам недавно рассказал, за что: «Я помню игру с «Кальяри», Диего Лопес оскорблял меня и мою только что родившуюся дочь. Он сказал: «Увидимся снаружи». Что ж, мы выиграли матч на последней минуте и оказались лицом к лицу с ним в туннеле. Я даже не дал ему время что-то сказать и просто ударил».
• Важный и драматичный матч в карьере Мело – четвертьфинал ЧМ-2010 между Бразилией и Нидерландами. В том матче Мело: а) отдал голевую на Робиньо, б) забил автогол, в) удалился, сначала сфолив на Роббене, а потом наступив бутсами на его бедро.
Бразильцы тогда проиграли 1:2. Мело долго парился, что подвел команду. И говорил, что никогда бы не повторил тот фол. Плюс из-за этого фола сорвался его трансфер в «Реал». Контракт был согласован, но «Реал» передумал – потому что Мело наступил на Роббена, который тогда играл за них.
UPD. Мы перепроверили: «Реал» передумал, потому что клубу не понравился такой грязный поступок.
Почему «Реал» так полюбил бразильцев? Все дело в деньгах, суперскауте и еще чуть-чуть в Неймаре
• Как-то раз Мело грубо сыграл на тренировке против Кака (в сборной). Кака только подлечился от травмы и остро чувствовал такие моменты. Он обиделся на Мело, не принял его извинения и ушел с тренировки.
• В 2011-м «Юве» горел «Парме» 1:4, а Мело психанул и лежа ударил шипами соперника по лицу. Судья был совсем рядом, но Мело плевать. Итог: удаление и три матча дисквалификации.
• Мело два раза дисквалифицировался в матчах против «Бешикташа» (оба раза – в 2013-м). Раз: в упор плюнул в соперника – четыре матча. Два: срубил соперника адским подкатом – два матча.
• Кстати, Мело – первый в истории турецкого футбола, кого дисквалифицировали за публикацию в соцсетях. Он репостнул твит, который оскорблял президента «Фенербахче», и пропустил две игры.
• Уже за «Интер» в 2015-м Мело кунг-фу ударом долбанул по плечу Билью. Красная карточка, три матча дисквы.
• Еще одна драка от Мело – уже в Бразилии. Игроки конфликтовали после матча «Палмейраса» с «Пеньяролем». Мело влетел в потасовку с кулака – в лицо соперника. После завязалась массовая драка. Мело дисквалифицировали на шесть матчей и оштрафовали.
• Особые отношения с Месси: «Он – уникальный игрок. Когда сборная Бразилии играла против него, то мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз. Понимали, что нужно сменять друг друга. Это не очень сложно, без таких вещей его не остановить. У нас не было цели сломать его. Мы совершали тактические фолы, чтобы сбить его с ритма и помешать.
Он действительно лучший за всю историю. Восхищаюсь им. Как-то он оббежал меня во время стенки с партнером, случайно ударился о локоть и у него пошла кровь из носа. Он поднялся и пришел поговорить со мной, а я говорю ему: «Я люблю тебя, я люблю тебя очень сильно».
• Мело ломал молодых бразильцев перед их переездами в «Реал». В 2017-м жестко срубил Винисиуса. В 2018-м въехал в колено Родриго – тот после матча уходил со стадиона с помощью врача.
Как Мело сам объясняет, почему он такой?
Считает, что виноваты стереотипы: «В моей карьере я только один раз подрался на поле. Но СМИ раздули все это. И теперь Мело ассоциируется только с насилием, а не с игроком, который забирает мяч на грани фола».
Характер сформировало суровое детство:
«Я жил в одной из самых опасных фавел в Бразилии. Там были наркотики и оружие. Я мог пойти на тренировку, а по возвращении узнать, что мой друг погиб. У меня был выбор между миром футбола и миром преступности. Но я оставил эту жизнь, чтобы сражаться за мечту. Если не футбол, я бы стал убийцей. Поэтому сейчас я никого не боюсь».
И да − говорит, что жестокий в меру:
«Вижу себя лидером на поле и вне его. Не обижаюсь, когда мне говорят, что я «грязный игрок. Да, я агрессивен и не уберу ногу, но при этом редко получаю красные карточки. Я никогда намеренно не пытался сломать кому-то ногу. А если людям не нравится контактная игра, без чего в футболе не обойтись, то пусть они лучше идут играть в теннис.
Я хотел быть похожим на Серхио Рамоса, который получает желтую, еще желтую, потом еще желтую. А затем становится победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира».