«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века

«Он действительно худший из худших. Не терплю людей, которые не уважают окружающих и постоянно хотят быть плохишами. Когда он в команде, всегда есть напряжение, которое в любой момент может перерасти в драку». Это Джорджо Кьеллини недавно сказал про бывшего одноклубника – Фелипе Мело.

Очередное подтверждение репутации Мело – что он жесткий, агрессивный, бешеный и конфликтный. Всегда интересно: что стоит за подобными игроками? Почему они выбрали такой стиль? Откуда берется желание конфликтовать и рубить? Грязный человек = плохой футболист?

Осмысляем все это через Мело.

Если забыли его − вот главное:

👹 Опорник-собака в самом классическом смысле. У него даже прозвище – питбуль. Играл в «Галатасарае», «Ювентусе», «Фиорентине», «Интере». Сейчас ему 37, и он еще в деле – в «Палмейрасе».