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Лионель Месси
№10
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 июня 1987 (32) года
Рост
170
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Уход Роналдиньо из «Барсы» – до сих пор загадка. Гвардиола сразу отказался от него, а боссы обвиняли в лишнем весе
#Роналдиньо
22 марта, 13:32
Крутые моменты футбола без зрителей. Твиттер представил, как это ужасно смотрится
#Футбол
14 мая, 15:52
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
#Бенджамин Агуэро
28 апреля, 19:35
Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек
#Лионель Месси
26 апреля, 21:48
О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты
#Реддит
22 апреля, 19:04
Найди лишнего футболиста. Очень-очень сложный тест «Гола»
#Футбол
20 апреля, 17:06
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля, 15:34
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