Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Лион» сыграли со счетом 2:1 в матче Лиги 1. Лионель Месси вышел в этом матче в стартовом составе – он впервые сыграл за «ПСЖ» в Париже. За весь матч Месси нанес четыре удара по воротам, показал три успешные обводки и 83% точных передач. В первом тайме Месси пробил со штрафного в крестовину ворот «Лиона».

Лионель Месси отыграл против «Лиона» 76 минут. «ПСЖ» проигрывал, но сравнял счет ударом с пенальти. Месси его не бил – Неймар заработал и исполнил сам. Сразу после гола Месси поздравил Неймара. Они обнялись, но для Почеттино Месси позже даже не протянул руку. Хотя главный тренер «ПСЖ» подошел к нему после замены.

Замена Лионеля Месси – самый обсуждаемый момент матча. RMC Sport показывал в онлайне несколько кадров этой замены. По ним кажется, что Месси не понял причины ухода. Именно поэтому он так отреагировал. Интересно, что вместо него вышел Хакими. Автор победного гола Икарди появился только в следующую паузу – он заменил Ди Марию.

C таким лицом Месси сидел на скамейке: