Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
«ПСЖ» и «Лион» сыграли со счетом 2:1 в матче Лиги 1. Лионель Месси вышел в этом матче в стартовом составе – он впервые сыграл за «ПСЖ» в Париже. За весь матч Месси нанес четыре удара по воротам, показал три успешные обводки и 83% точных передач. В первом тайме Месси пробил со штрафного в крестовину ворот «Лиона».
Лионель Месси отыграл против «Лиона» 76 минут. «ПСЖ» проигрывал, но сравнял счет ударом с пенальти. Месси его не бил – Неймар заработал и исполнил сам. Сразу после гола Месси поздравил Неймара. Они обнялись, но для Почеттино Месси позже даже не протянул руку. Хотя главный тренер «ПСЖ» подошел к нему после замены.
Замена Лионеля Месси – самый обсуждаемый момент матча. RMC Sport показывал в онлайне несколько кадров этой замены. По ним кажется, что Месси не понял причины ухода. Именно поэтому он так отреагировал. Интересно, что вместо него вышел Хакими. Автор победного гола Икарди появился только в следующую паузу – он заменил Ди Марию.
C таким лицом Месси сидел на скамейке:
- Лионель Месси сыграл за «ПСЖ» в трех матчах. Он выходил на замену в победной игре с «Реймсом» (не забил), сыграл в старте против «Брюгге» (не забил, 1:1), опять сыграл в старте против «Лиона» (не забил, 2:1). За все время у Месси не было ни одного результативного действия – только два попадания в перекладину за три игры.
- Во всех матчах с участием Месси «ПСЖ» побеждал без него. Когда Месси выходил на замену против «Реймса», счет уже был 2:0 (так и сыграли). В игре «ПСЖ» и «Брюгге» была ничья. В игре против «Лиона» «ПСЖ» забил победный гол на 94-й минуте матча. Лионель Месси наблюдал за этим на скамейке запасных.
- Недавно Почеттино рассказывал, что Месси быстро адаптировался в «ПСЖ». Пока он подыскивает себе жилье в Париже – присматривается к замку, расположенному в коммуне Ле-Везине. Туда уже ездила его жена Антонелла Рокуццо. Этот замок оценивается в 48 миллионов евро. Других событий в жизни Месси не было.
Сравнение дебютов Роналду и Месси за новые клубы:
Роналду забил:
✔️ Домашний дебют
✔️ Гостевой дебют
✔️ Дебют в Лиге чемпионов
Месси не забил:
✖️ Домашний дебют
✖️ Гостевой дебют
✖️ Дебют в Лиге чемпионов
Объяснение от Почеттино после матча «ПСЖ» и «Лиона»: «Думаю, все знают, что у нас хорошая и большая команда. Мы должны делать выбор в коллективе, а затем и в матче. Иногда решения выглядят положительными, в других случаях – нет. Тренер и стоит рядом со скамейкой, чтобы принимать эти решения. Я спросил Месси о его самочувствии. Он сказал мне, что с ним все в порядке, никаких проблем».
Главные события матча «ПСЖ» и «Лиона»: