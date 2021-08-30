Дебютный матч Месси за «ПСЖ»: сыграл на фланге, получил по голове, сделал фото с ребенком вратаря соперника

Большую часть касаний Месси сделал у центральной линии поля. Он вышел на правый фланг атаки. Ди Мария в тот момент перешел на левый фланг. Мбаппе до конца матча играл на позиции центрфорварда. Месси так ни разу и не пробил по воротам, хотя постоянно открывался под передачи на линии штрафной. В конце матча Мбаппе ему уже не пасовал – сам бил в защитника.

Даже без результативных действий Месси вел игру. Этот матч – история. Впервые в карьере Месси сыграл в клубном футболе не в составе «Барселоны». «ПСЖ» готовился к его дебюту. Тренер Почеттино даже отдельно сказал перед матчем, что предоставит Месси игровое время. Сдержал обещание сразу после второго гола Мбаппе.

Почеттино порадовался дебюту Месси: «Он был хорош в своем вступлении. Месси все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется. Он окажется лучшим после международного перерыва. Его первые касания мяча принесли команде спокойствие. Даже для Месси важно хорошо дебютировать».

Потом Месси пообщался с Анри. Один из фанатов «Реймса» попросил у Месси футболку. Затем к нему подошел вратарь «Реймса». Для этой фотографии Месси взял его ребенка: