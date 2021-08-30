Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Дебютный матч Месси за «ПСЖ»: сыграл на фланге, получил по голове, сделал фото с ребенком вратаря соперника

2 часа назад
Александр Плеханов

Так все начиналось: Лионель Месси смотрел за игрой со скамейки.

www.imago-images.de/Global Look Press

«ПСЖ» обыграл «Реймс» со счетом 2:0 в Лиге 1. Килиан Мбаппе – автор победного дубля. В этом матче наконец-то вышел Лионель Месси. Он долго готовился к дебюту, не попадал в заявку на игры, но к четвертому туру все-таки освоился. Символично, что на 66-й минуте Месси появился на поле вместо Неймара. Именно Неймар повлиял на переход Месси в «ПСЖ».

Статистика Лионеля Месси в дебютном матче за «ПСЖ»:

  • 31 минута на поле (25 основных и 6 добавленных)
  • 21 передача, 20 точных.
  • 26 касаний мяча.
  • 1 отбор мяча
  • Заработал на себе три фола.

Отбор запомнился. После него Месси сам разогнал атаку и отпасовал на Мбаппе. Тот вошел в штрафную, остановился перед защитником и даже посадил вратаря замахом. Но неудачно отпасовал обратно на Месси. Защитник выбил мяч, а сам Месси схватился за голову. Соперник задел его во время забега, но никакого нарушения не было.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Большую часть касаний Месси сделал у центральной линии поля. Он вышел на правый фланг атаки. Ди Мария в тот момент перешел на левый фланг. Мбаппе до конца матча играл на позиции центрфорварда. Месси так ни разу и не пробил по воротам, хотя постоянно открывался под передачи на линии штрафной. В конце матча Мбаппе ему уже не пасовал – сам бил в защитника.

Даже без результативных действий Месси вел игру. Этот матч – история. Впервые в карьере Месси сыграл в клубном футболе не в составе «Барселоны». «ПСЖ» готовился к его дебюту. Тренер Почеттино даже отдельно сказал перед матчем, что предоставит Месси игровое время. Сдержал обещание сразу после второго гола Мбаппе.

Почеттино порадовался дебюту Месси: «Он был хорош в своем вступлении. Месси все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется. Он окажется лучшим после международного перерыва. Его первые касания мяча принесли команде спокойствие. Даже для Месси важно хорошо дебютировать».

Потом Месси пообщался с Анри. Один из фанатов «Реймса» попросил у Месси футболку. Затем к нему подошел вратарь «Реймса». Для этой фотографии Месси взял его ребенка:

Таким был дебют Лионеля Месси в «ПСЖ»:

Так Месси готовился к выходу на поле.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Месси и Неймар обнялись во время замены.

www.imago-images.de/Global Look Press

Месси сразу настроился на работу с мячом.

www.imago-images.de/Global Look Press

Потом получал поддержку от партнеров.

www.imago-images.de/Global Look Press

Просто ходил.

www.imago-images.de/Global Look Press

И снова брал под контроль мяч.

www.imago-images.de/Global Look Press

А так все закончилось:

Матч завершен
Реймс
Реймс
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 16
Мбаппе 64
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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