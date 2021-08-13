Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней
Агентство Reuters выдало крупный инсайд вокруг перехода Месси в «ПСЖ». Часть гонорара Месси получит в криптовалюте. «ПСЖ» подтвердил: да, это так. Часть средств, которые входят в подписной бонус, будут выплачены Месси в фанатских токенах. «ПСЖ» не уточнил точную сумму, но сказал, что она значительная. Весь подписной бонус у Месси равен 25-40 млн евро. Тут надежные источники (от The Athletic до L’Equipe) не сходятся на одной цифре.
Как работает токен?
Быстро и просто объясняем. Токен – это не обычная криптовалюта, как биткоин. Она тоже работает на блокчейн-технологии, но немного по другому принципу. Любая организация или человек может ее выпустить с учетом, что в токен заложена какая-то дополнительная ценность.
Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
Например, футбольные клубы позволяют через токены покупать мерч, делиться мнением о работе клуба, привлекать инвестиции в другие крипто-проекты и другие разнообразные бонусы. Клубы предлагают выводить свое видео на экран стадиона и даже посещать тренировки. За это люди и платят токенами.
«ПСЖ» – один из первых клубов с собственными токенами. После Месси их цена выросла в разы
«ПСЖ» на базе платформы Socios.com в начале 2020-го выпустил свои токены. За их покупку он предлагал выбрать надпись на капитанской повязке Тиаго Силвы, дизайн туннеля под трибунами и дизайн автобуса. К концу года капитализация всех токенов «ПСЖ» оценивалась в $20 млн.
На фоне подписания Месси цена одного токена поднялась до $58. 12 августа цена упала до $41. Но еще в июне он стоил чуть больше $15.
На старте проекта один токен «ПСЖ» стоил два доллара. Клуб много подчеркивал, что основная цель проекта – это связь с болельщиками, которые смогут сильнее погружаться в жизнь клуба.
Теперь свой токен есть у каждого топ-клуба. НБА вообще делает на них рекордные деньги через принцип Panini
По сравнению со всеми деньгами, которые крутятся в футболе, сейчас токены играют не очень большую роль. По данным CoinMarketCap, в июне 2021-го общий оборот капитализации футбольных токенов не превышает $200 млн.
Но почти все гранды освоили это направление с началом пандемии, когда упали доходы и снизился контакт с фанатами. Вот несколько историй с другими клубами, которые показывают, что тема важная:
- «Барселона» за несколько часов после объявления распродала все свои токены. И выручила больше миллиона долларов. И уход Месси не повлиял на стоимость токена в худшую сторону – он все так же в районе $20.
- Итальянские топы («Ювентус», «Рома», «Милан») используют платформу Chiliz. Лучше всего получается у «Ювентуса». Например, президент Андреа Аньелли раскрутил токен, когда публично подарил Криштиану Роналду 770 JUV. Столько голов он забил на тот момент.
- Почти все клубы говорят о том, что через токены они приобретают с фанатами крепкую связь. Но главная цель токенов – формирование устойчивой финансовой подушки. Об этом, например, говорит президент «Фенербахче», который презентовал новый токен 11 августа.
- Гораздо дальше футбола продвинулась НБА. Лига создала платформу NBA Top Shot, которая позволяет покупать и торговать официальными видео НБА. В данном случае, токен – это видео, стоимость которого зависит от редкости и звездности игрока на нем. Людям нравится: например, за один февраль НБА выручила $219 млн.
Проблема в том, что эти видео циркулируют на рынке, где всего сто человек. И они ими обмениваются, как наклейками Panini. Есть опасения, что небольшая группа богатых фанатов будет слишком сильно влиять на лигу и клубы.
Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг