Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней

Агентство Reuters выдало крупный инсайд вокруг перехода Месси в «ПСЖ». Часть гонорара Месси получит в криптовалюте. «ПСЖ» подтвердил: да, это так. Часть средств, которые входят в подписной бонус, будут выплачены Месси в фанатских токенах. «ПСЖ» не уточнил точную сумму, но сказал, что она значительная. Весь подписной бонус у Месси равен 25-40 млн евро. Тут надежные источники (от The Athletic до L’Equipe) не сходятся на одной цифре.

Как работает токен?

Быстро и просто объясняем. Токен – это не обычная криптовалюта, как биткоин. Она тоже работает на блокчейн-технологии, но немного по другому принципу. Любая организация или человек может ее выпустить с учетом, что в токен заложена какая-то дополнительная ценность.

Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает

Например, футбольные клубы позволяют через токены покупать мерч, делиться мнением о работе клуба, привлекать инвестиции в другие крипто-проекты и другие разнообразные бонусы. Клубы предлагают выводить свое видео на экран стадиона и даже посещать тренировки. За это люди и платят токенами.