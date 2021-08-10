Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
Главное инсайдерское медиа планеты The Athletic, чьим инсайдам мы доверяем, первым выпустило материал о деталях переезда Лионеля Месси во Францию. Мы выделили оттуда трех главных персонажей, которые участвуют в его переходе в «ПСЖ».
1) После объявления от «Барселоны» Месси сам позвонил тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино и сказал, что переход возможен. Почеттино донес эту информацию до руководства.
2) Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи давно мечтал о подписании Месси. Сомневался только в возможности. Когда понял реальность происходящего, то сразу согласился.
3) Аль-Хелаифи принимал решение после совета Марка Армстронга. Вероятно, вы никогда о нем не слышали. Но именно Армстронг – ключевой персонаж в стратегии «ПСЖ».
Армстронг отвечает в «ПСЖ» за спонсорские сделки. Он попал в футбол через НБА и НФЛ
Марк Армстронг появился в «ПСЖ» весной 2018 года. До этого он работал в НБА, где выполнял роль вице-президента по маркетингу. Ездил по Европе и даже в Африку. Его главной целью был поиск новых корпоративных партнеров. Еще Армстронг два года был коммерческим директором НФЛ и десять лет отработал в FA. Там тоже занимался развитием бизнеса.
Армстронг сразу проявил себя в «ПСЖ». При нем «ПСЖ» первым из всех клубов начал развитие стратегии криптовалют и объявил о партнерстве с Socios.com. Это блокчейн-платформа, через которую фанаты могут влиять на жизнь клуба. Тогда Армстронг рассказывал, что это станет новым способом взаимодействия клуба и аудитории. «ПСЖ» обещал выпустить собственную криптовалюту.
Каждые пару месяцев Армстронг находит для «ПСЖ» все новых и новых партнеров. Обыденный пример: летом 2021 года таким стал китайский вейп-бренд Geekvape. С ним Армстронг договорился о выпуске совместной продукции и производстве рекламы. Так он вывел клуб на китайский рынок – буквально за две недели до старта переговоров с Месси.
Армстронг все время продвигал позицию: общаюсь со всеми и ищу контакты в любой точке мира. В этом и заключается его сила для «ПСЖ». Еще он хорошо понимает важность игровых активов. Особенно много говорил о Мбаппе – рекламировал его еще после победного для Франции ЧМ-2018. Армстронг считает, что при наличии сильных игроков растет и сила клубного бренда.
Роль Армстронга в сделке по Месси заключалась именно в обосновании ценности этого трансфера для бренда перед президентом Аль-Хелаифи. Он разработал коммерческую стратегию по потенциальной выгоде от подписания этого контракта. По ней утверждалось, что за приходом Месси будет рост спонсорских сделок и повышение доходов по разным направлениям. Тогда Аль-Хелаифи и ускорил переговоры.
Теория Армстронга уже проявилась в день, когда сотни людей ждали Месси в аэропорту Парижа. RMC подтвердил потенциал сделки через общение с несколькими экспертами. Вирджил Кайе из Union Sport et Cycle сказал о Месси: «С его подписанием вы автоматически получаете дополнительный доход. Продукция, билеты, партнерство – такую возможность нельзя упускать».
Президент «ПСЖ» мечтал о трансфере Месси, а Почеттино – его тренировать
Лионель Месси проводил в «Барселоне» всю карьеру, но ранее был близок к уходу из клуба по двум направлениям. Оба завязаны на тренере «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Когда Почеттино работал в «Эспаньоле», то клуб договорился об аренде еще юного Месси. Сделка сорвалась в последний момент, когда Месси хорошо показал себя на предсезонном турнире в «Барсе».
Второй возможностью было их воссоединение в «Ньюэллс Олд Бойз». Оба связаны с этим клубом, оба мечтали о возвращении туда в каком-нибудь статусе. Почеттино планировал, что однажды потренирует там Месси. С этим пока ничего не получается, но теперь они поработают вместе в топ-клубе.
«ПСЖ» не просто так стал направлением для Лионеля Месси. Он мог оказаться там раньше, чем сам Почеттино. Еще летом 2020 года «ПСЖ» выходил на Месси и вел с ним официальные переговоры. Все происходило в момент, когда Месси публично рассказывал о желании уйти из «Барселоны». Но «ПСЖ» был готов только к бесплатному трансферу – его тогда хотел и Месси.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отвечал на вопросы о потенциальном переходе Месси с момента прихода в европейский футбол. В 2013 году он говорил, что с уважением относится к владельцам и игрокам других команд. Месси всегда любил, но подстрекать на переход не стал бы. «Барселона» тогда запрашивала слишком много – так вкладываться Аль-Хелаифи не готов.
Поэтому Аль-Хелаифи сдержанно реагировал и в 2021 году – во время первых слухов о сложностях с новым контрактом Месси: «Я не могу об этом говорить. Лионель Месси – игрок «Барселоны». В тот момент Аль-Хелаифи боялся убытков из-за коронавируса и имел в клубе непродленные контракты Неймара и Мбаппе (оба – до июня 2022 года). Поэтому решал другие вопросы.
Все время в «ПСЖ» Аль-Хелаифи показывал себя расчетливым человеком. Перед переговорами с Месси он все-таки добился продления контракта Неймара (и тот помог с трансфером). Теперь считает, что приход Месси позволит команде сохранить Мбаппе. Мнение Армстронга по коммерческим доходам в такой ситуации дополнило его уверенность в правильном решении.