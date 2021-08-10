Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет

Главное инсайдерское медиа планеты The Athletic, чьим инсайдам мы доверяем, первым выпустило материал о деталях переезда Лионеля Месси во Францию. Мы выделили оттуда трех главных персонажей, которые участвуют в его переходе в «ПСЖ».

1) После объявления от «Барселоны» Месси сам позвонил тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино и сказал, что переход возможен. Почеттино донес эту информацию до руководства.

2) Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи давно мечтал о подписании Месси. Сомневался только в возможности. Когда понял реальность происходящего, то сразу согласился.

3) Аль-Хелаифи принимал решение после совета Марка Армстронга. Вероятно, вы никогда о нем не слышали. Но именно Армстронг – ключевой персонаж в стратегии «ПСЖ».