Нассер Ганим аль-Хелаифи

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«Трансфер даже не обсуждается». Президент «ПСЖ» опроверг информацию о переходе Роналду
#Криштиану Роналду
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