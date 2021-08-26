Криштиану Роналду
Лига 1
Нассер Ганим аль-Хелаифи
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#Криштиану Роналду #Лига 1 #ПСЖ #Ювентус #Нассер Ганим аль-Хелаифи

«Трансфер даже не обсуждается». Президент «ПСЖ» опроверг информацию о переходе Роналду

вчера, 21:47

Об этом Нассер аль-Хелаифи сказал beIN Sports: «Это даже не обсуждается».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура Серии А против «Удинезе», но вышел на замену.

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сказал, что это совместное решение, и опроверг уход футболиста: «Роналду останется на 100%».

Ранее Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в «Реал», откуда он перешел в «Ювентус», но не исключил уход.

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Источник:
beIN Sports
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