Криштиану Роналду
Лига 1
Нассер Ганим аль-Хелаифи
Ювентус
ПСЖ
«Трансфер даже не обсуждается». Президент «ПСЖ» опроверг информацию о переходе Роналду
вчера, 21:47
Об этом Нассер аль-Хелаифи сказал beIN Sports: «Это даже не обсуждается».
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура Серии А против «Удинезе», но вышел на замену.
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сказал, что это совместное решение, и опроверг уход футболиста: «Роналду останется на 100%».
Ранее Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в «Реал», откуда он перешел в «Ювентус», но не исключил уход.
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