«Трансфер даже не обсуждается». Президент «ПСЖ» опроверг информацию о переходе Роналду

Об этом Нассер аль-Хелаифи сказал beIN Sports: «Это даже не обсуждается».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура Серии А против «Удинезе», но вышел на замену.

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сказал, что это совместное решение, и опроверг уход футболиста: «Роналду останется на 100%».

Ранее Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в «Реал», откуда он перешел в «Ювентус», но не исключил уход.