Криштиану Роналду
Серия А
Ювентус
Удинезе
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Ювентус #Серия А #Удинезе

Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на первый матч Серии А. Недвед сказал: «Он останется на 100%»

36 минут назад

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура Серии А против «Удинезе».

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что Роналду сам попросил не ставить себя в стартовый состав. Он планирует перейти в другую команду этим летом.

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал ситуацию: «Мы решили это вместе с Роналду. Это нормально. Роналду останется на 100%».

Ранее Роналду не опроверг возможный уход из «Ювентуса». Он выступает за команду с 2018 года.

Идет первый тайм
Удинезе
Удине
0:2
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Ювентус
Турин
Дибала 3
Куадрадо 23
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость 🇨🇻 🇵🇹
Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Ювентус
#Серия А
#Удинезе