Криштиану Роналду
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Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на первый матч Серии А. Недвед сказал: «Он останется на 100%»
36 минут назад
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура Серии А против «Удинезе».
Инсайдер Фабрицио Романо написал, что Роналду сам попросил не ставить себя в стартовый состав. Он планирует перейти в другую команду этим летом.
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал ситуацию: «Мы решили это вместе с Роналду. Это нормально. Роналду останется на 100%».
Ранее Роналду не опроверг возможный уход из «Ювентуса». Он выступает за команду с 2018 года.
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