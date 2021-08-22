Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на первый матч Серии А. Недвед сказал: «Он останется на 100%»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура Серии А против «Удинезе».

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что Роналду сам попросил не ставить себя в стартовый состав. Он планирует перейти в другую команду этим летом.

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал ситуацию: «Мы решили это вместе с Роналду. Это нормально. Роналду останется на 100%».

Ранее Роналду не опроверг возможный уход из «Ювентуса». Он выступает за команду с 2018 года.