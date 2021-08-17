Карло Анчелотти
Примера
Криштиану Роналду
Реал
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#Карло Анчелотти #Криштиану Роналду #Примера #Реал

«Мы смотрим вперед». Анчелотти опроверг информацию о возвращении Роналду в «Реал»

2 часа назад

Об этом главный тренер «Реала» Карло Анчелотти написал в твиттере:

«Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю. Я никогда не планировал его трансфер. Мы смотрим вперед».

  • Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. После этого перешел в «Ювентус».
  • В составе «Реала» он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
  • Роналду 36 лет. В прошлом сезоне он провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, забил 29 голов и отдал три ассиста.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Карло Анчелотти
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