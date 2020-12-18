Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»

Единственное удобство – холодильник, в котором солдаты хранили пиво. Сослуживец Хосе Мануэль Коэльу описывал условия: «Было так жарко, что вода всегда была теплой и не убивала жажду. Пиво было нашим лучшим другом. У нас было ангольское пиво «Кука». Воду из реки забирали в водохранилище, но не обрабатывали, поэтому мы ее не пили. Вместо этого – пиво. Нам сказали, что вода может вызвать проблемы. Ее использовали для мытья, приготовления пищи и стирки».

После войны – нищета и алкоголизм. В этих условиях появился Роналду, хотя мать думала об аборте

Война в Африке истощила бюджет Португалии – в 1975 году Авейру вернулся в нищету и не перестроился после службы. На Мадейре он работал садовником и администратором в футбольном клубе, где отвечал за порядок в раздевалке и уход за экипировкой. Но основное время проводил в соседнем пабе.

Коэльу объяснял: «Там не было свободных рабочих мест. Нас бросили. У ветеранов войны не было ни денег, ни работы. Конечно, когда я вижу Роналду, я вспоминаю его отца: у него были проблемы, и ему нечего было есть, поэтому он часто пил. Друзья покупали ему выпивку, потому что у него не было денег. Он плохо ел».

В 12 лет Криштиану Роналду переехал в Лиссабон и подписался со «Спортингом», но стартовал в футболе в клубе «Андоринья», где работал отец. Там же доигрывал Баррош Соуза, который до этого выступал за «Насьонал». Жозе Авейру подружился с Соузой и предложил ему стать крестным Криштиану Роналду. Соуза согласился, но вместе с Авейру из-за матча опоздал на крестины.

«В тот день «Андоринья» играла в Рибейра-Брава, так что я и Жозе собирались туда, – говорил Соуза. – Мы приехали на крестины гораздо позже – так поздно, что священник не захотел крестить его. Мы убеждали священника крестить его, и это получилось. Забавно, что все было готово к началу, а нас там не было. Получилось нехорошо».

Криштиану Роналду – незапланированный ребенок и самый младший в семье Жозе и Долореш Авейру. У него есть брат и две сестры. Отец грубо обращался с матерью, пил и с трудом балансировал по семейному бюджету. Долореш Авейру думала об аборте и вспоминала мужа: «Он был пьян почти каждый день. Я никогда не знала его полностью. Мне бы хотелось, чтобы он больше находился рядом. Он никогда плохо не обращался с детьми, но его жертвой стала я».