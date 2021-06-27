У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость 🇨🇻 🇵🇹

Гильем Балаге в 2015 году опубликовал биографию Роналду и предположил, что африканские корни могут объяснять его мышечную силу. В книге «CR7. Секреты машины» говорится, что врачи «Реала» обнаружили у Роналду волокна второго типа, что характерно для спринтеров – особенно темнокожих.

Автор Луис Мигель Перейра объяснял: «Сильно развитые физические способности – одно из признанных качеств Роналду. У него была чернокожая прабабушка по отцовской линии. Это может сильно влиять через гены. С отцовской стороны это может передаваться через мышечное сопротивление, которое проявляется на поле».

Перейра привел пример: в академии «Спортинга» был специальный тренажер для ног с максимальной нагрузкой в 250 кг. Роналду этого не хватало. Поэтому академия закупила дополнительное оборудование, чтобы увеличить вес до 400 кг.

Лабораторные испытания, которые проводились в 2006 году, показали, что Роналду обладает прыжком, ударом и скоростью выше обычного. Исследователь Антониу Велозу говорил, что это раскрывает способность проецировать себя и приближает его к спринтерам и прыгунам.

Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей