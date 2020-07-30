Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
В 2003-м Роналду переехал в Англию из Португалии. Первые три месяца он дважды в неделю ходил к репетитору и учил английский – но без энтузиазма. В итоге забросил.
На тренировках Роналду в основном молчал и ни с кем не контактировал. В крайнем случае он изъяснялся на языке жестов и обычными футбольными терминами (пас, удар, слева, справа и т.д.). Друзей в Англии нет, поэтому Роналду вне работы просто сидел дома.
В конце декабря-2003 две фанатки сделали ему предновогодний подарок: подождали возле автобуса после матча с «Эвертоном» и всунули в руки пакет. Там лежали настольная игра бинго и DVD-гайд по правилам на английском.
В видео встраивались субтитры. Роналду читал, переводил и так за пару часов выучил правила. Вообще, он знал их по детству, но забыл. Кратко:
- У каждого игрока есть карточки со случайными цифрами (или действиями – в зависимости от версии). Это похоже на лото.
- У ведущего есть мешочек с бочонками с числами (в британской версии это небольшие кружки). После того, как он назовет число, игроки зачеркивают их у себя.
- Побеждает тот игрок, который заполнил карточку первый. Обязательный пункт – резко крикнуть: «Бинго!».
- Слово «Бинго» – это модификация фразы «Боб идет» (Bean Go). Ее кричали итальянские эмигранты, когда играли в некую настолку, где отмечали числа бобами. Это заметил разорившийся владелец американской фирмы по производству игрушек, докрутил правила и запустил свою версию.
Роналду сразу подсел на игру. В марте-2004 он впервые устроил вечеринку в особняке, где сыграл с Сульшером, Клеберсоном, Руни и Форланом. Дальше он играл в бинго, когда у него уже появились друзья нефутболисты.
В 2016-м Роналду объяснял странную любовь к бинго так:
«Меня это тогда очень увлекло. Я играл в бинго в детстве, а подарок стал отличной возможностью подтянуть английский. Спасибо этим болельщицам.
Мне нравится азарт от этой игры. Ты можешь заполнить все числа и ждать, пока назовут одно. Можешь ждать долго и нервничать, когда остальные игроки догоняют тебя. До сих пор играю с друзьями. Иногда даже с сыном, но ему что-то не особо нравится».
Позднее испанцы обыгрывали систему бинго, когда делали графику о Роналду. Инфоповод – он забивал в карьере на каждой минуте матча.