Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский

В 2003-м Роналду переехал в Англию из Португалии. Первые три месяца он дважды в неделю ходил к репетитору и учил английский – но без энтузиазма. В итоге забросил.

На тренировках Роналду в основном молчал и ни с кем не контактировал. В крайнем случае он изъяснялся на языке жестов и обычными футбольными терминами (пас, удар, слева, справа и т.д.). Друзей в Англии нет, поэтому Роналду вне работы просто сидел дома.

В конце декабря-2003 две фанатки сделали ему предновогодний подарок: подождали возле автобуса после матча с «Эвертоном» и всунули в руки пакет. Там лежали настольная игра бинго и DVD-гайд по правилам на английском.