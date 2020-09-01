Диего Форлан

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Форлан уволен из «Пеньяроля», выиграв четыре матча из 11
#Диего Форлан
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Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
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#Криштиану Роналду
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9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
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