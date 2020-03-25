Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками

И что, тема с ниппелем реально работает?

Вот версия кандидата физико-математических наук Алексея Понятова в материале «Причудливый полет мяча» в журнале «Наука и жизнь», в которой не исключается влияние ниппеля на траекторию полета мяча: «Вихри с разных сторон мяча отрываются неодновременно и в разных точках, положение которых зависит от свойств поверхности, в первую очередь от количества и формы швов, соединяющих части оболочки мяча. Сильно влияют также отличие формы мяча от круглой (правила FIFA допускают отклонения от идеально круглой формы до 1,5%) и его небольшое вращение, а у старых мячей – наличие клапана.

В результате при небольшой скорости мяч начинает вилять в воздухе из стороны в сторону. Этот эффект легко заметить на легком надувном пляжном мяче или на привязанном воздушном шарике, который обдувается ветерком. Бразильцы образно называют виляющий удар «pombo semasa» – «голубь без крыла», имея в виду, что мяч в полете вдруг дергается в сторону, как птица, пытающаяся взмахнуть одним крылом. В футболе мяч, как правило, не успевает вильнуть более одного раза.

Говорят, что в старые времена были умельцы, которые располагали перед ударом мяч с клапаном в определенном положении, чтобы гарантированно добиться подобного результата. Современные симметричные и гладкие мячи более предсказуемы, зато летят быстрее».

«Гол» связался с физиками: возможно, удар по ниппелю исключает изменение сопротивления воздуха во время полета мяча

Валерий, трижды сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов:

«Это практическая физика. Тут вопрос с плотностью той области, где расположен ниппель. Предполагаю, что она более плотная. Отсюда вывод, что удар будет более упругий, чем по другой части мяча. Так как удар более упругий, то надо понимать, что импульс, отданный мячу, больше, чем при обычном ударе. Более упругий – значит, должна быть большая скорость.

Сложная траектория? Скорее всего, дело в неоднородности места закрепления ниппеля (тут стоит посмотреть на мяч изнутри). Так как удар происходит по неоднородной составляющей мяча, то он может получиться центральным со стороны наблюдателя, но косым с точки зрения физики и геометрии.