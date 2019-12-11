Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил

Прямой зависимости и конкретных выводов в науке нет, но исследования подтверждают: игра головой в футболе может травмировать мозг и развить неврологические заболевания.
Почему так?
Футбольный мяч весит более 400 граммов и развивает скорость до 130 км/ч. Голова может принять сгенерированную мощность, в 100+ раз превышающую силу тяжести. Колледж спортивной медицины в штате Индиана установил, что такой удар головой по мячу эквивалентен столкновению шлемами игроков в американский футбол.
Итог: летящий на голову мяч передает кинетическую энергию мозгу. Мозг отскакивает от задней части черепа и колеблется = ушиб. Это подтверждает доктор Майкл Грей: «Нервы начинают растягиваться, что вызывает структурные повреждения».
Доктор Беннет Омалу первым исследовал, как головные повреждения игроков НФЛ приводят к развитию хронической травматической энцефалопатии [прогрессирующее дегенеративное расстройство головного мозга]. Резюме Беннета по футболу: «Нет никакого смысла управлять объектом, который движется с большой скоростью, головой. Я считаю, что в конечном итоге на профессиональном уровне необходимо ограничить игру головой. Это очень опасно».
Шесть исследований, почему Омалу прав
1. Группа исследователей по черепно-мозговым травмам из университета в Глазго после 22-месячного анализа установила, что бывшие профессиональные футболисты:
- в 3,5 раза чаще подвержены деменции и заболеваниям нервной системы;
- в 5 – болезни Альцгеймера;
- в 4 – болезни Лу Герига;
- в 2 – болезни Паркинсона.
Исследователи университета в Глазго проанализировали медицинские карты и причины смерти более 7,5 тысяч профессиональных экс-футболистов, родившихся в Шотландии с 1900 по 1976 год. Для сравнения – три человека из общего населения в соответствии с полом, возрастом и демографией, которые не занимались футболом. Исследование показало, что экс-футболисты под высокими физическими нагрузками реже умирают от сердечных заболеваний и некоторых видов рака, но в пять раз чаще принимают лекарства против деменции.
2. Исследование университета Стерлинга (опубликовано в медицинском журнале EBioMedicine в 2016 году) выявило, что повторные удары головой по мячу приводят к кратковременным нарушениям в работе мозга. В эксперименте участвовали 19 футболистов. Специальный тренажер выпускал мяч и имитировал скорость и силу удара аналогичную подаче с углового. Испытание проводилось через 24 часа, 48 часов и две недели.
Итог первого сеанса – повышенное торможение мозга и сниженная (от 41 до 67%) производительность памяти. Результаты нормализуются спустя сутки.
- Когнитивный нейробиолог Магдалена Ицваарт: «Хотя эти изменения были временными, мы считаем, что они важны для здоровья мозга, особенно если они повторяются снова и снова, как это происходит в футболе»;
- Доктор Ангус Хантер с факультета медицинских наук и спорта: «Спортивные органы и общественность могут видеть четкие доказательства рисков, связанных с повторяющимся воздействием игры головой в футболе. Мы надеемся, что эти результаты откроют новые подходы к выявлению, мониторингу и профилактике кумулятивных черепно-мозговых травм в спорте»;
- Невропатолог Вилли Стюарт: «Результаты исследования говорят о краткосрочных изменениях, которые длятся 24 часа. Если бы я был родителем ребенка, у которого был экзамен в среду, я бы предложил пропустить футбольную тренировку во вторник. Конечно, потому что хотел бы хорошо сдать экзамен в среду днем».
3. Медицинский колледж Альберта Эйнштейна исследовал 37 футболистов-любителей (среди них – восемь девушек). Средний возраст испытуемых – 31 год. В среднем каждый из них а) играет в футбол 22 года; б) за предыдущий год провел на поле около 10 месяцев; в) активно задействует голову для ударов. Испытуемые прошли томографию мозга и когнитивные тесты.
«Футболисты, которые активно играют головой, имеют повреждения белого вещества. Это похоже на то, что мы наблюдаем у пациентов с сотрясением мозга», – отмечает доцент отделения магнитно-резонансной томографии Майкл Липтон в журнале Radiology. Данные его научной группы:
- игроки с 1550+ ударами головой за год имеют сниженные показатели анизотропии [состояние проводящих путей мозга] в трех зонах височной и затылочной областях мозга, что указывает на когнитивные нарушения;
- игроки с 1800+ ударами хуже остальных выполняют тесты на память.
4. Исследователи Пол ван Донкелаар и Колин Уоллес из университета Британской Колумбии предложили группе футболистов за 20 минут нанести 40 ударов головой. После этого у испытуемых на анализ взяли кровь: через час после эксперимента в ней обнаружили два вида белка, характерных при проявлении болезни Альцгеймера. Спустя 22 дня белки остались в крови, а футболисты пожаловались на головную боль и легкое головокружение.
«Мы считаем, что нельзя упускать футбол как потенциальный способ повреждения нервных клеток. Возможно, наши открытия изменят ситуацию. Как в хоккее или других контактных видах спорта, следует учитывать изменения в поведении и экипировке», – говорит Колин Уоллес в работе для журнала BMJ Open Sport and Exercise Medicine.
5. Исследователи университетского колледжа Лондона сравнили смерти 14 футболистов, страдавших деменцией. В 12 из 14 случаев обнаружена прогрессирующая деменция. В шести – повышенный уровень белков, характерных для болезни Альцгеймера; в четырех – признаки хронической травматической энцефалопатии, которая определяется уже после смерти. Последнее заболевание находили у бывших боксеров, регбистов и игроков в американский футбол.
6. Алан Ширер вместе со съемочной группой BBC провел в университете Стерлинга исследование и снял фильм «Деменция, футбол и я». В составе группы из 20 футболистов Ширер 20 раз подряд бил головой по мячу. «Иногда за тренировку я наносил по 100 ударов головой и никогда не думал, что это может быть опасно», – подчеркивает Ширер.
Перед экспериментом он прошел тесты на скорость реакции, память и координацию. После него все показатели (как и у остальных футболистов) оказались в норме. Единственное отклонение: нейронный сигнал шел от мозга до мышц дольше.
Все так печально?
Оптимистический аргумент – количество верховой игры снижается. По данным медицинского колледжа Альберта Эйнштейна за 2013 год, футболисты за один матч бьют головой от 6 до 12 раз, на тренировках – 30+. Opta посчитала: в АПЛ в прошлом сезоне клубы совершили минимум навесов в среднем за игру – 24,2. 10 лет назад показатель держался выше – 38,2.
Исполнительный директор ФА Марк Буллингем говорит: «Наше исследование показывает, что количество подач за последние годы значительно сократилось, потому что мы перешли на более мелкие поля и строим футбол на основе владения мячом».
Связь между игрой головой и травматическими последствиями до конца не установлена. Альтернативная позиция доктора по исследованиям болезни Альцгеймера в Великобритании Кэрола Рутледжа: «Деменция вызвана сложными заболеваниями головного мозга, на риск ее развития влияют гены, образ жизни и здоровье. Оптимистичные данные свидетельствуют о том, что крепкое здоровье сердца – лучший способ сохранить мозг здоровым. Поэтому безопасная игра с друзьями все равно остается отличным способом сохранить умственную и физическую активность».
Мозг старого боксера, дом престарелых – так заканчивается жизнь экс-футболистов с деменцией
- Экс-капитан «Тоттенхэма» Дэнни Бланчфлауэр – мультиличность: в 1978 году одновременно тренировал «Челси» и сборную Северной Ирландии, дружил с музыкантами, разбирался в моде, комментировал матчи и стал журналистом. В декабре 1993 года Бланчфлауэр умер от болезни Альцгеймера.
- В 2002 году умер экс-игрок «Вест Бромвича» Джефф Астл. Изначально считалось, что Астл страдал болезнью Альцгеймера, с которой жил 10 лет. Через 12 лет после смерти невропатолог Вилли Стюарт установил: реальная причина – хроническая травматическая энцефалопатия, вызванная травмами после игры головой. Стюарт сравнил мозг Астла с мозгом старого боксера. Жена Астла добавила, что в 59 лет ее муж больше напоминал «109-летнего старика».
- В 2008 году экс-защитнику «Манчестер Юнайтед» Фрэнку Копелю поставили диагноз – сосудистая деменция [из-за нарушения мозгового кровообращения человек не ориентируется в пространстве]. В 2014 году 65-летний Копель умер в своем доме в Шотландии.
- Джимми Хилл почти всю карьеру провел в «Фулхэме», а потом стал популярным ведущим на BBC. В 2007 году у Хилла диагностировали болезнь Альцгеймера. Через пять лет его госпитализировали с инфекцией и оставили в доме престарелых, чтобы оказывать круглосуточную помощь. Хилл умер в 2015 году. За месяц до его смерти жена Бриони сравнила угасание мужа с офисным зданием: «Вы можете работать даже при болезни Альцгеймера, когда она только начинается. Мозг все еще функционирует, но разные его части отключаются. Я сравниваю это с офисным зданием. На одном этаже гаснет свет, и никто его не включит».
«Он узнает меня и своих дочерей, но не узнает даже внуков»
Перед 50-летием со дня победы сборной Англии на ЧМ-1966 выяснилось печальное: половина выжившей команды страдает деменцией и склерозом. Среди них – Нобби Стайлз, Рэй Уилсон и Мартин Питерс. «Почти эпидемическая пропорция», – говорит сын Нобби Стайлза Джон. Его 77-летний отец жив, а Уилсон умер в 2018 году в 83-летнем возрасте.
Джорджу Коэну повезло больше. Вот его воспоминания об игре головой: «Иногда ты чувствовал себя плохо, когда мяч попадал в голову. До матча он весил 14-16 унций [400 граммов], но под дождем тяжелел до двух-трех фунтов [900 граммов]. Даже если он попадал сбоку и оставлял царапину, это было очень неприятно. Те мячи были довольно мерзкими.
Помню, как иногда вставал в стенку, чтобы защитить ворота во время штрафного удара. Некоторые выставляли голову на пути мяча. Я никогда не уходил с дороги, но всегда думал: «Будет чертовски больно».
Ты защищен черепом, но то, что происходит внутри, – покачивание мозга из стороны в сторону. Если мяч прилетит сверху, когда ты еще будешь на земле, болезненные ощущения дойдут до твоих ног».
Эрик Харрисон не выигрывал чемпионат мира, но работал тренером в молодежной команде «Манчестер Юнайтед» и воспитал поколение-бомбу – Гиггз, Бекхэм, Скоулз, Гари Невилл. В феврале 2019 года Харрисон умер. За два года до смерти мужа жена Ширли рассказывала: «Эрик все еще говорит о них – Гиггз, Бекхэм, Скоулз, Невилл – но теперь он их не узнает. Он узнает меня и своих дочерей, но не узнает даже внуков.
Все игроки приходили в гости, но видели уже не того Эрика, которого знали. Они приходили к нему, но это было очень неприятно для них всех. Скоулзу было особенно трудно. Бекхэм приносил бутылку виски и морковный пирог, который испек вместе с детьми. А потом сидел в машине и плакал».
В США детям запрещено играть головой, «Борнмут» ввел ограничение для самых маленьких
США – первая страна, где детям до 10 лет запрещается бить головой на тренировках и матчах. Детям с 11 до 13 лет – только на матчах. Правило действует с 2015 года. Импульс к изменениям – судебное дело, которое выиграла группа молодых футболистов и их родителей. По их подсчетам, за 2010 год примерно 50 тысяч футболистов в американских школах получили сотрясения мозга (это больше, чем общее количество в бейсболе, баскетболе и борьбе).
Доктор Беннет Омалу из США считает, что дети до 18 лет не должны играть головой и предлагает придумать для них новую форму футбола: «Для детей от 12 до 14 лет нужно придумать такую форму футбола, где будет меньше контактной борьбы. Дети от 12 до 18 лет могут играть, но не должны бить головой».
Экс-глава федерации футбола Шотландии Гордон Смит призвал поддержать пример США: «Мы должны отгородить определенные возрастные группы от игры головой и убедиться, что детям не наносится вред».
В Англии уже начались движения. Из конкретики:
- АПЛ раскидала электронные письма на почту клубов с результатами исследований и планирует обсудить тему на общем собрании;
- «Борнмут» запретил самой младшей команде в академии играть головой;
- ФА создала рабочую группу, куда вошли доктор Вилли Стюарт и дочь умершего Джеффа Астла Доун. Цель – дополнительное исследование и рекомендации клубам.