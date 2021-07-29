МЛС

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Футбол
Лоренцо Инсинье – игрок «Торонто». Он перейдет туда на правах свободного агента следующим летом
#Лоренцо Инсинье
Футбол
Дриусси перешел в американский «Остин» после ухода из «Зенита»
#Себастьян Дриусси
Футбол
Пато подписал контракт с «Орландо Сити». Он не играл с августа
#Алешандре Пато
Футбол
Фил Невилл стал тренером «Интера Майами»
#Фил Невилл
Футбол
«Коламбус» разгромил «Сиэтл» в финале МЛС. Это второй титул в клубной истории
#Коламбус Крю
Футбол
«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет
#Гонсало Игуаин
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Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
#Интер Майами
Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
#Лоренцо Инсинье
Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города
#Атланта Юнайтед
Вратарь дважды отбил пенальти на последней минуте. И пропустил с третьего – VAR не засчитал его сейвы
#Карлос Коронел
Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
#Канье Уэст
Игрок из МЛС оформил хет-трик за шесть минут. Исполнил идеальный штрафной и отпраздновал в стиле Дзюбы
#Хани Мухтар
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