Атланта Юнайтед

Дата основания
2014 г.
Достижения
Победитель МЛС 2019 г.
Лента
Материалы
Материалы
Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города
#Атланта Юнайтед
Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
#Канье Уэст
Новый клуб МЛС из Шарлотт: членство за 325 млн, босс – бывший директор «Ман Сити»
#МЛС
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