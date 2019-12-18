Новый клуб МЛС из Шарлотт: членство за 325 млн, босс – бывший директор «Ман Сити»
МЛС к 2022 году задумала расширение. В прошлом сезоне в чемпионате участвовали 24 команды. В этом году к списку добавились «Интер Майами» и «Нэшвилл». К 2022 году МЛС планирует расширение до 30 участников, поэтому в оставшиеся два сезона в Лигу придут по 4 команды.
В 2022-м это будут клубы из Сакраменто и Сент-Луиса. В 2021-м – команды, представляющие Остин и Шарлотт. Шарлотт станет последним (тридцатым) представителем МЛС.
Зачем властям МЛС нужен клуб в Шарлотт
Шарлотт – крупный спортивный центр в США. В городе уже базируются баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» и представитель НФЛ «Каролина Пантерз». Поэтому администрация МЛС давно мечтает о футбольном проекте в Шарлотт. «Это хороший город, местные жители которого любят спорт. Было бы интересно создать там что-нибудь для МЛС», – говорил в 2016-м комиссар МЛС Дон Харбер.
МЛС вела переговоры с некоторыми местными бизнесменами – сделка срывалась из-за небольшого интереса к футболу. Параллельно с этим футбольная индустрия в Шарлотт развивалась. На «Бэнк оф Америка» (стадион «Каролины Пантерз») c 2014 года проводились матчи Audi Cup, куда приезжали «Милан», Ливерпуль», «ПСЖ» и «Челси». Местный стадион также принимал матчи Кубка КОНКАКАФ.
В итоге МЛС провела переговоры с администрацией города о поиске потенциального владельца футбольной команды в Шарлотт, и она помогла футбольным боссам. Владельцем футбольного клуба из Шарлотт стал основной акционер «Каролины» Дэвид Теппер.
Что известно о сделке
«Мы рады приветствовать Шарлотт в МЛС. Это большой город, и он заслуживает право на участие в нашей лиге», – говорил Харбер.
Сумма сделки – фантастика. Теппер приобрел права на использование франшизы МЛС в городе за 325 миллионов долларов. Администрация Шарлотт, которая пообещала помочь Тепперу в развитии команды, в следующем году выделит 110 миллионов долларов на формирование команды и первоначальные нужды (вроде покупки инвентаря и так далее).
Деньги для Теппера – не самая большая проблема. В прошлом десятилетии он собрал вокруг себя образ успешного бизнесмена благодаря фонду, который сам и создал еще в XX веке – Appaloosa Management. Компания сосредоточилась на скупке проблемных фирм, их развитии и более выгодной перепродаже. К 2013 году это сделало Теппера одним из самых богатых бизнесменов Америки. По данным Forbes, состояние Теппера оценивается в 11,4 миллиарда долларов.
Теппер почти не говорил о команде из Шарлотт (лишь сказал, что главные новости расскажет в начале следующего года). Журналисты узнали лишь ответ на один вопрос: где именно будет играть команда. Ответ ожидаемый – на поле местной команды из НФЛ.
В 2018-м Теппер потратил 2,2 миллиарда долларов на покупку «Каролины». Из-за этого тратиться на футбольный стадион он не намерен. Новый проект Теппер укомплектует на стадион «Бэнк оф Америка» (да-да, стадион «Каролины» из НФЛ). Для этого Теппер несколько реконструирует трибуны (ожидается, что увеличит число кресел с 74 тысяч до 78) и построит крышу над стадионом. По последнему пункту – Теппер просто вдохновился суперсовременной ареной «Атланты».
ESPN ожидает, что первым руководителем клуба из Шарлотт будет Том Глик. До 2018 года он был коммерческим директором «Манчестер Сити», после чего уехал в «Каролину» Теппера. В новой команде, по данным ESPN, он займет должность вице-президента – Теппер сильно ценит Глика в профессиональном плане.
«Знаете, я жду день, когда мы сыграем в МЛС. Наш город одержим спортом. Мы заслуживаем того, чтобы Шарлотт представляла еще и футбольная команд» – Теппер с большой надеждой говорит о новом проекте.