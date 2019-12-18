Новый клуб МЛС из Шарлотт: членство за 325 млн, босс – бывший директор «Ман Сити»

МЛС к 2022 году задумала расширение. В прошлом сезоне в чемпионате участвовали 24 команды. В этом году к списку добавились «Интер Майами» и «Нэшвилл». К 2022 году МЛС планирует расширение до 30 участников, поэтому в оставшиеся два сезона в Лигу придут по 4 команды.

В 2022-м это будут клубы из Сакраменто и Сент-Луиса. В 2021-м – команды, представляющие Остин и Шарлотт. Шарлотт станет последним (тридцатым) представителем МЛС.

Зачем властям МЛС нужен клуб в Шарлотт

Шарлотт – крупный спортивный центр в США. В городе уже базируются баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» и представитель НФЛ «Каролина Пантерз». Поэтому администрация МЛС давно мечтает о футбольном проекте в Шарлотт. «Это хороший город, местные жители которого любят спорт. Было бы интересно создать там что-нибудь для МЛС», – говорил в 2016-м комиссар МЛС Дон Харбер.